Poble Lliure proposa un «govern de transformació nacional» liderat per Dolors Sabater

presenta la seva proposta davant el trencament entre ERC i Junts i la fi del Govern de coalició. L'organització de l'ha plantejat, entre altres idees, la creació d'un "govern de transformació nacional" liderat per l'actual diputada de lai exalcaldessa de Badalona. Aquest hipotètic executiu, segons recullen en un comunicat, hauria d'agrupar totes les forces polítiques que "acceptin negociar políticament la proposta" i implicaria "una passa endavant" de la formació anticapitalista davant una "deriva autonomista" dels altres dos partits independentistes.Davant la crisi política actual, Poble Lliure creu queha de dissoldre eli convocarper "no prolongar artificialment" un Govern que, recorden, ha perdut més de la meitat de suports parlamentaris que aglutinava quan va ser investit amb els vots d'ERC, Junts i la CUP. A més, asseguren que el nou executiu monocolor depèn del, un partit que és un "fre permanent" per abordar qualsevol canvi de fons. "El PSOE és un pilar del, no un aliat", asseguren.Per tot això, demanen un nou Govern conformat per forces polítiques disposades a "saltar el mur de l'" i que s'enfronti a "l'oligopoli espanyol" i a l'. Aquest nou executiu, segons Poble Lliure, ha de desplegar un programa més ambiciós i que pugui agrupar el màxim nombre d'actors polítics i socials al voltant d'un acord de mínims que inclogui l'i laa banda de polítiques que millorin la vida dels catalans.En aquest sentit, l'organització emplaça a tots els actors que comparteixin aquestes idees a construir el que anomenen una "". Poble Lliure s'ofereix a treballar per construir aquest front per donar un "cop de timó radical" a l'actual situació. La proposta de Govern que fa la mateixa organització passa per refer la unitat de l'independentisme -donant pes al-, crear un programa contra lai fent un pla de xoc en defensa del

