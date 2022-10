Netflix, a punt de perdre el lideratge de l'«streaming» a Espanya?

Les estadístiques del tercer trimestre a l'estat espanyol Foto: JustWatch

Per molta competència que existeixi,a bona part del planeta. A l'estat espanyol no és cap excepció: segueix sent el servei de contingut en streaming amb més subscriptors de tot el territori, amb certa distància respecte del segon. Ara bé, després d'un inici de 2022 amb davallada inclosa augmenten a l'estat espanyol i el poden arribar a destronar del seu tron. La consolidació d'gràcies als seus continguts i estrenes -com destaquen la nova sèrie d'- posa contra les cordes la plataforma reina.Segons les dades facilitades per JustWatch a aquest diari, Netflix es manté líder amb un 24% dels usuaris de plataformes a l'estat espanyol. Les xifres, que són del tercer trimestre del 2022, mostren comés només a un 2% de diferència del lideratge de la plataforma propietat de Reed Hastings. Competència ferotge també viuen les plataformes que se situen en tercer i quart lloc: Disney+ , amb un 18% iamb un 16%.es troben al 6% i en darrera posició, Filmin , amb un 5% dels usuaris segons la web especialitzada.La plataforma catalana, però, segueix en un augment durant el 2022, tot i haver sumat un parell de mesos negatius en hores reproduïdes.en el seu doblatge, contingut original i subtitulació. Segons les dades de JustWatch, però, ha estat també l'únic servei en patir pèrdues, encara que de manera lleugera.

