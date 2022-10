Aquests són els càrrecs de confiança dels nous consellers

Càrrecs de confiança de Natàlia Mas, consellera d'Economia

Gabinet de la consellera Natàlia Mas

Secretari general del Departament d'Economia

Directors generals del Departament d'Economia:

Càrrecs de confiança de Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats

Gabinet del conseller Joaquim Nadal:

Secretari general del Departament de Recerca i Universitats:

Directors generals del Departament de Recerca i Universitats:

Càrrecs de confiança de Carles Campuzano, conseller de Drets Socials

Gabinet del conseller Carles Campuzano:

Secretari general del Departament de Drets Socials:

Directors generals del Departament de Drets Socials:

Càrrecs de confiança de Gemma Ubasart, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Gabinet de la consellera Gemma Ubasart:

Secretari general del Departament de Justícia, Drets i Memòria:

Directors generals del Departament de Justícia, Drets i Memòria:

Càrrecs de confiança de Manel Balcells, conseller de Salut

Gabinet del conseller Manel Balcells:

Secretari general del Departament de Salut:

Directors generals del Departament de Salut:

Càrrecs de confiança de Juli Fernández, conseller de Territori

Gabinet del conseller Juli Fernández:

Secretari general del Departament de Territori:

Directors generals del Departament de Territori:

Càrrecs de confiança de Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior

Gabinet de la consellera Meritxell Serret:

Secretari general del Departament d'Acció Exterior:

Directors generals del Departament d'Acció Exterior:

Canvis als altres departaments

Departament de la Presidència

Departament d'Interior

Departament d'Educació

Departament de Cultura

No és habitual que unes trenqui quan encara no ha arribat a la meitat de la legislatura. La decisió dede passar a l'oposició ha obligat el president de la Generalitat, a nomenar set nous consellers , que aniran escollint els seus. Aquests canvis són sinònim de moviments en l'apartat deque apareix publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Això permet veure com es construeix cada departament, qui és la mà dreta del conseller -el secretari general- , qui forma part deli qui seran els. Es dona la circumstància que un dels partits que ha controlat la Generalitat els darrers anys n'ha marxat, i això implicarà també la sortida de molts dels seusi l'entrada, previsiblement, de nous perfils. Consulteu aquí elsde cada conseller (la notícia s'anirà actualitzant a mesura que es vagin concretant els noms al DOCG):La cap de gabinet serà, fins ara cap de gabinet del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.serà la responsable de comunicació, que ja treballava al Departament en aquest àmbit. La cap de secretaria serà Olga Roig.El secretari general d'Economia serà, economista amb postgraus a Columbia i ESADE, que fins ara havia estat director general d'Avançsa, empresa de promoció i localització industrial a Catalunya i que depèn del Departament d'Empresa i Treball. Té experiència com a investigador acadèmic, professor en diverses universitats i director d'estudis estratègics al Banc Sabadell.El director general de Patrimoni serà. Pel que fa a la resta, de moment no hi ha canvis.La cap de gabinet del conseller Nadal serà, que fins ara ocupava aquest mateix càrrec al Departament d'Educació des de l'etapa de Josep Bargalló. Amb una trajectòria que combina política i comunicació, Fornells va ser cap de gabinet del conseller de la Presidència quan Bargalló va ostentar aquest càrrec durant el Tripartit, entre els anys 2004 i 2006.El secretari general de Recerca i Universitats serà. El nom de Nadal, exconseller del PSC, va sorprendre, i també ho fa la seva mà dreta. Fins ara, Nin estava a la Diputació de Tarragona pel PDECat i durant el mandat de Carles Puigdemont va ser secretari general de Presidència, amb Neus Munté i Jordi Turull. Ha estat alcalde d'Albinyana i entre 2011 i 2016 va ser delegat del Govern a Tarragona. Nin és un dels afectats per la persecució judicial per l'organització del referèndum, tant al jutjat d'instrucció 13 com al Tribunal de Comptes.​De moment no hi ha canvis.El cap de gabinet del conseller Campuzano serà. Amb llarga trajectòria com a advocat, fa el salt a la política durant un temps breu com a portaveu del PNC, i recentment ha estat vinculat a iniciatives per repensar el catalanisme, com ara Acció Catalana, de la qual n'ha estat impulsor juntament amb Campuzano i Marc Arza.fins ara era assessora del president Aragonès en polítiques estratègiques, serà la cap de comunicació de Campuzano. És periodista i té dos màsters en relacions públiques i assessorament i correcció lingüística, ha estat a Òmnium Cultural i també és membre del Grup Barnils, on va ser vicepresidenta. Abans d'entrar a la Generalitat va ser la responsable de comunicació de la Paeria de Lleida. El cap de protocol serà el periodista, que durant la legislatura de Quim Torra va ser assessor del president en xarxes socials abans de ser destituït l'any 2019 La cap de secretaria serà, que fins ara era cap de Protocol a la mateixa conselleria. Campuzano també incorpora, especialista en comunicació política, que fins ara era assessor del conseller Jaume Giró.El secretari general serà, que ve d'ocupar aquest càrrec al Departament d'Interior. Exdiputat d'ERC i coneixedor des de dins de les dinàmiques de l'administració, deixa una cartera complexa com Interior per ser la mà dreta de Campuzano, excàrrec de CDC. Amorós va assumir aquest mateix càrrec a Treball, Afers Socials i Famílies en l'última fase del Govern de Torra, quan Chakir el Homrani va cessar l'anterior cúpula del departament.​De moment no hi ha canvis.La cap de gabinet serà, politòloga i que va formar part de l'executiva de Barcelona En Comú l'any 2015.serà la cap de Protocol iserà la cap de secretaria.serà assessor de la consellera.El secretari general serà, que fins ara era director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona i abans havia ocupat aquest càrrec, per Justícia, a Girona. Ha estat assessor jurídic a la Regó Policial de Girona, a Interior, i delegat territorial del Govern a Girona durant el tripartit.recupera el càrrec de secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima, que ja l'ostentava la passada legislatura. Des de juliol de 2021 era coordinador del Sistema de Seguretat Pública al Departament d'Interior., funcionària del cos tècnic superior de l'administració de la Generalitat, serà la secretària per a l'Administració de Justícia.La cap de gabinet del conseller Balcells serà, politòloga especializada en polítiques públiques de salut i també en la perspectiva de gènere dins d'aquest àmbit. Fins ara era formava part del gabinet tècnic de la secretaria general de la conselleria La periodista i militant d'ERC, que fins ara era assessora al Departament d'Educació, torna al Departament de Salut, on ja va estar amb om a assessora de comunicació d'Alba Vergés, ara com a cap de comunicació. Així mateix,serà el cap de protocol ila cap de secretaria.La secretària general serà, que fins ara estava de directora general de Protecció Civil, a Interior, i torna Salut després de treballar com a gerent de Governança d'Empreses Pròpies al Servei Català de la Salut durant l'etapa d'Alba Vergés. Ha fet carrera a l'administració: abans d'estar a Salut va ser secretària general d'Exteriors, amb Alfred Bosch, adjunta a la Fundació PuntCat i cap de gabinet del conseller Carles Mundó al Departament de Justícia. També ha estat consultora de polítiques públiques a l'Ajuntament de Barcelona, ha passat per l'empresa privada i durant el tripartit va ser alt càrrec de vicepresidència.La secretària d'Atenció Sanitària i Participació serà, llicenciada en Medicina i que havia treballat a l'Institut Català de la Salut.serà el director del Servei Català de la Salut (CatSalut) després d'ocupar diversos càrrecs en aquest àmbit i també ser alt càrrec dels departaments de Presidència i de Governació durant el tripartit.​Encara no els ha nomenat.El secretari general serà, que ha fet tota la carrera a l'administració, des de 1982. Nascut a Barcelona el 1963, serà la mà dreta de Juli Fernández. Llicenciat en Dret i amb diversos màsters en administració pública, va començar a treballar com a subaltern a la Generalitat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, on va anar ocupant diversos llocs i passant després per diverses conselleries d'ERC. Des de l'any 2016 ha estat president i conseller delegat de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat (l'antiga GISA), des d'on es va intentar personar-se com acusació particular en el cas 3%. La incorporació representa una clara intenció de deixar enrere pràctiques convergents relacionades amb la corrupció., que fins ara ocupava el càrrec de director general de Qualitat AMbiental i Canvi Climàtic al Departament d'Acció Climàtic, serà el secretari de Mobilitat i Logística.serà el director general d'Estratègia Territorial. Fins ara feia assessorament tècnic al grup parlamentari d'ERC al Parlament en l'àmbit territorial i ambiental.El cap de comunicació serà el periodista, que fins ara portava la comunicació exterior d'Aragonès. Llienciat en Filosofia, abans d'entrar al Govern va treballar com en diversos mitjans centrat en informació internacional.serà la cap de relacions institucionals a Exteriors. Fins ara ocupava aquest mateix càrrec però a Educació. De moment, no hi ha més nomenaments.El secretari general serà, que fins ara era director general Relacions Institucionals i amb el Parlament al Departament de la Presidència. Abans va ser cap de l'oficina del vicepresident, amb Aragonès, i assessor de la consellera d'Agricultura. Ha fet d'interventor a l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, de Cornellà de Terri i de Vilabertran; de secretari a l'Ajuntament de Quart i de Canet de Mar.El secretari d'Acció Exterior serà, especialista en relacions internacionals i que ja havia ocupat càrrecs al Departament. El director general de la Catalunya Exterior serà, que fa 30 anys que treballa a la Generalitat., especialista en l'àmbit de la cooperació internacional, serà directora general de Cooperació al Desenvolupament. La directora general de l'Acció Exterior serà la funcionària i especialista en relacions internacionalsAl Departament de la Presidència, pilotat per Laura Vilagrà, el director general d'Afers Religiosos serài la directora general de Difusió el tindrà la periodista, que ha treballat a El Punt Avui i hi havia portat l'edició de Tarragona. Fins ara el secretari de Difusió, dependent d'Economia, era Jofre Llombart. Amb els canvis al Govern, la secretaria torna ara a ser una direcció general i Oriol Duran, fins ara secretari de Comunicació a Presidència, assumeix també les competències de Difusió.- La secretària general serà, en substitució d'Oriol Amorós, que serà secretari general de Drets Socials amb Campuzano. Garcia ha estat fins ara directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on ha fet de cap de serveis de formació policial, cap de servei de formació continuada, responsable de recerca i cap de secció de formació i d'Actualització, comandaments i especialitats. També ha treballat a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ha estat cap del gabinet tècnic del Departament de Justícia, amb Carles Mundó, i responsable de l'Àrea de la Catalunya Exterior al Departament d'Exteriors.- La nova directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya serà, que és funcionària de la Generalitat i ha ostentat diversos càrrecs relacionats amb l'àmbit de la seguretat. La directora general de Protecció Civil serài ha centrat la seva trajectòria professional dins de l'administració.- Al Departament d'Educació que pilota Josep Gonzàlez Cambray hi ha hagut canvis.serà la cap de gabinet, substituïnt Neus Fornells, que se'n va a Universitats i Recerca amb Nadal. Español era fins ara diputada d'ERC a la Diputació de Barcelona. Ha tingut diversos càrrecs al partit i també ha treballat en càrrecs de confiança de la Generalitat.serà la director de serveis. Els darrers anys ha havia ocupat càrrecs com a subdirectora general de Gestió Econòmica al Departament de Justícia i al Departament d'Educació.- El director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) serà, que fins ara n'era el director suplent. Des de 2009 fins ara exercia de cap d'Administració i coordinador general del CoNCA, amb tasques generacials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor