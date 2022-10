Això els pot passar als alumnes de l'Elías Ahuja segons la llei del «només sí és sí»

", crida des de la seva finestra el que porta la veu cantant. Tot seguit, s'apugen totes les persianes i, des de l'interior de les habitacions, la resta d'estudiants comencen a proferir càntics masclistes de tota mena. L' escena que va provocar el rebuig de la societat espanyola i va donar peu a profunds debats als platós de televisió i a les terrasses dels bars podria ser castigada en virtut de la novaLa delegada del govern espanyol contra la violència de gènere,, ha explicat aquest dilluns que, amb l'aplicació de la llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com la del "només sí és sí", els alumnes delde Madrid que van proferir crits masclistes contra les seves companyes delpodrien ser condemnats a treballs forçats i, fins i tot, a l'arrest domiciliari entre 5 a 30 dies.Rossell ha defensat que es tracta d'un cas de "", que pretén "les dones individualment i col·lectivament". Per això, si alguna de les joves decidís denunciar els fets, la llei que s'aplica des del divendres 7 d'octubre permetria etiquetar-ho com un "", castigat amb "condemnes lleus".Si bé, la delegada ha valorat que "el més important és lai l'", abans de recordar que la norma inclou l'obligatorietat de rebre educació sexual en totes les etapes educatives, també a la universitat. Tanmateix, ha fet una crida a no responsabilitzar les alumnes que han sortit a defensar els seus companys. A parer seu, "són". "Ho han normalitzat perquè s'han socialitzat amb aquest", ha acabat.

