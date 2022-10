Catalunya té 92.000 persones treballant en fundacions

Elgenera una activitat econòmica que supera elsi ocupa a quasi, un augment del 20% en tres anys (les xifres eren de 4.375 milions i 76.383 assalariats el 2016), segons l'informe presentat aquest dilluns per la Coordinadora Catalana de les Fundacions (CCF).De fet, Catalunya concentra, pràcticament duplicant a la segona classificada Madrid (45.584) i Andalusia (24.029). "Les fundacions catalanes aporten un 1,6% del valor econòmic creat en el país", ha apuntat la presidenta de la CCF, Eugènia Bieto, que també ha reclamat un canvi del marc legal que afavoreixi la filantropia i el mecenatge: ""."Està comprovat en altres països que", ha assenyalat Bieto, que ha apostat per mesures concretes com augmentar de 150 a 300 euros les deduccions fiscals en donacions a la declaració de la renda. "Cal evitar que els temps que condicionen la política suposin un fre a la generositat de les persones. És cabdal adaptar, d'una vegada per totes, un marc legal que afavoreixi un major desenvolupament de la filantropia a tot l'Estat", ha insistit la presidenta de la CCF, que ha posat la vista en el debat que s'està desenvolupant al Congrés sobre la modificació de la Llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.El segon informe "Fundacions, un sector econòmic" deixa algunes dades rellevants com l'en el període 2008-2019, passant de 44.000 a gairebé 92.000 empleats. "Això es deu al comportament anticíclic de l’ocupació en el sector fundacional que, en un moment de multiplicació de les demandes socials conseqüència de la crisi financera internacional (2008-2014), va respondre incrementant fortament els seus serveis i, per tant, les seves plantilles", ha justificat Bieto. En paral·lel, els actius que administren les 2.621 fundacions a Catalunya assoleixen la important xifra de 9.275 milions d'euros, amb un creixement del 9% respecte del 2016.Elsper les seves activitats van ser de, un 22% més que l'any d'inici d'aquesta sèrie. El 29% d'aquests ingressos es corresponen amb l'obtingut per les vendes i prestacions de serveis, mentre que el 71% restant correspon a les subvencions, donacions i llegats. Quan es valora en el seu conjunt aquestes macromagnituds, els resultats són clarament positius. El Valor Afegit Brut (VAB) de les fundacions és de 3.611 milions d'euros, l'1,6% del VAB total a Catalunya. L'evolució d'aquest indicador ha estat igualment a l'alça i mostra unD'altra banda, eld'aquestes més de 2.600 fundacions a Catalunya –unes 2.000 d'actives- es dediquen a la(amb noms destacats com la Pedrera, el Palau de la Música, el Liceu, la Vila Casas o la Carulla), un(Hospital de Sant Pau, Arrels, Banc dels Aliments, Pere Tarrés o la Fageda), un(UOC, Esade, Eade i Conservatori del Liceu) i uns (Josep Carreras, Pasqual Maragall). El Barcelonès acapara un gran nombre de les fundacions (1.292, un 49% del total a Catalunya), seguit del Vallès Occidental (200) i el Baix Llobregat (122).Un dels aspectes més destacables del primer informe i que s'ha confirmat en el segon és la. Mentre l'ocupació general baixava fortament durant els anys de crisi, les fundacions van doblar el nombre de persones assalariades, tot passant de l'1,3% de l'ocupació del país el 2008 al 2,6% l'any 2019. "Aquest increment, a més de demostrar la resiliència del sector fundacional, ha permès a les fundacions respondre amb més recursos als reptes i les necessitats socials derivades de la crisi social i econòmica", ha ratificat la presidenta de la CCF."De l'anàlisi de les dades obtingudes es desprèn una flaire optimista i que corrobora el dinamisme del sector fundacional a Catalunya", ha aplaudit Bieto. "Prop de 2.000 fundacions econòmicament actives, més de 90.000 persones empleades de forma directa i que representen el 2,6% del total de l'ocupació al país, sumat a les 40.000 persones voluntàries i als milers de patrons i patrones fan palès el compromís de les fundacions amb el teixit econòmic i productiu català", ha conclòs la presidenta de la CCF.

