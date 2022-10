Marlaska lloa la cooperació entre la policia catalana i espanyola: «Sense ella no estaríem tan segurs»

Més efectius del CNP a Catalunya

Pas de revista i entrega de medalles

El ministre de l’Interior,, ha reivindicat aquest dilluns en l’acte delespanyola celebrat a Barcelona que la col·laboració del cos amb els Mossos d’Esquadra “funciona molt bé”. Marlaska ha lloat el paper de la Junta de Seguretat de Catalunya i ha defensat que els dispositius de cooperació que s’organitzen entre els diferents cossos presents a Catalunya contribueixen a “minimitzar la delinqüència”.del ministre de l’InteriorEn l'acte del Dia de la Policia, celebrat a l’auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), Grande-Marlaska ha estat acompanyat de la delegada del govern espanyol a Catalunya,, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,, i el Fiscal Superior de Catalunya,. “Estant a Catalunya volia fer una menció especial a la coordinació policial de la Policia Nacional amb els Mossos.”, ha afirmat Marlaska.També s’ha manifestat en aquest sentit el cap de la Policia Nacional espanyola a Catalunya,, que ha destacat en la seva intervenció que els reptes de seguretat actuals requereixen la cooperació policial amb la resta de cossos que operen en el territori, i ha reiterat que la col·laboració actual amb la Guàrdia Civil i amb els Mossos és bona i fluida. Pascual ha agraït de manera concreta els Mossos la feina feta de forma conjunta en matèria de, i ha detallat queEl comandament policial ha asseverat, d’altra banda, que una de les operacions més destacades de l’últim any del cos que dirigeix ha estat la tramitació de 33.000arribats a Catalunya en els darrers mesos per culpa de la invasió russa.Marlaska ha assenyalat que la prioritat del ministeri pel que fa a l’estament policial és, ara que(el 2024), dissenyar la Policia Nacional espanyola del futur. I ha afegit que aquesta estratègia implica digitalitzar el cos, impulsar la lluita contra els delictes virtuals, millorar la formació dels agents i augmentar els recursos tant materials com personals.Pel que fa a aquest darrer punt, Marlaska ha concretat la seva voluntat dei ha assegurat que el 2023 hi haurà més agents de la Policia Nacional espanyola tant a l’Estat com a Catalunya. El cap d’Interior no ha precisat quants seran els destinats a casa nostra, però ha explicat que sortiran de la darrera convocatòria de places a Espanya, que compta amb 2.200. En el mateix sentit, el ministre ha reivindicat queAbans de l’acte institucional, el ministre de l’Interior ha passat revista als efectius i comandaments del Cos Nacional de Policia, que han format en posició de revista a l’exterior del complex, a la plaça Leonardo Da Vinci. Allà, entre les autoritats presents al pas de revistaDesprés de dues setmanes en què diverses informacions han apuntat a una ruptura entre la cúpula policial i la direcció política d’Interior, Estela i Ferrer han mantingut una conversa amb un posat cordial que ha durat uns cinc minuts.A l’acte, al marge de les intervencions, s’han entregat nombrosesa diversos membres de la Policia Nacional espanyola, així com a efectius d’altres cossos com els Mossos, la Guàrdia Civil i diverses policies locals. També hi ha hagut reconeixements per a altres professionals del món de la seguretat com jutges i fiscals. Per amenitzar l’acte, la banda de músics del cos espanyol ha interpretat diverses peces als entretemps que hi havia entre els discursos i les entregues de medalles.

