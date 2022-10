Aquests són els supermercats amb els millors descomptes en productes a punt de caducar, segons l'OCU

Quins són els establiments amb una major rebaixa?

ha perjudicat bona part de la població. En una situació on la inflació perha sacsejat el mercat, els consumidors miren amb lupa quant costa cada producte i fins on poden omplir el carro de la compra cada setmana. Així doncs, és habitual que es decideixi mirar més les ofertes dels supermercats per intentar rebaixar el cost del menjar.Des de fa temps, els establiments descendeixen els preus d'aquells aliments que estan a punt de caducar. Però, quins són els supermercats que fan majors rebaixes? Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) han volgut posar fil a l'agulla. L'entitat ha analitzat fins a 1.000 supermercats de tot l'estat espanyol, posant l'atenta mirada a uns 3.168 productes.Com desgranen en el seu estudi, l'OCU ha detectat establiments que arriben a rebaixar els productes fins a un 50% del seu preu original.A més, l'organització ha volgut abordar una de les majors preocupacions dels usuaris a l'hora de comprar aquests productes rebaixats:"Són productes completament segurs, amb una càrrega microbiològica similar als que tenen una data de caducitat molt més enllà. Es poden consumir sense cap mena de risc" , han deixat clar.Segons l'estudi de l'OCU,. Aquestes condicions les compleixen el. El percentatge és una mitjana, aproximadament. Cal recordar que no tots els establiments tenen un espai específic per a aquests aliments a punt de caducar, i en alguns cal buscar-los als seus prestatges corresponents. Als establiments dla rebaixa augmenta fins alEls supermercats de la marcatenen una rebaixa deli els de, fins a un. Elsarriben fins al, però el descompte de la meitat del preu, és a dir, d'un, només passa en aquests establiments segons l'OCU: el

