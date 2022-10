La 080 torna a Barcelona després de dos anys de passarel·les digitals: «moda, innovació i tecnologia»

"080 Reborn": moda reutilitzada

Latorna a la normalitat en la seva 30a edició després de dos anys de passarel·les "digitals". El certamen se celebrarà del 25 al 28 d'octubre al Recinte Modernista de Sant Pau i inclourà novetats com una desfilada de roba reciclada de la mà de l'. La directora general del Consorci de Comerç, Artesania i Moda,, ha destacat l'aposta per, amb propostes trencadores que aniran "més enllà de les desfilades clàssiques"."Recuperem la presencialitat, aquesta és una", ha apuntat Russiñol. Tanmateix, a banda de la sostenibilitat, la 080 Barcelona Fashion espera sorprendre el públic amb la desfilada de la marca, que presentarà la seva nova col·lecció en primícia a la capital catalana en un format que, segons l'organització, "". Tot i que no s'han donat més detalls, s'ha avançat que la proposta suposarà un "pas endavant".La 30a edició del certamen de moda reunirà un total de. Al cartell hi ha noms com All That She Loves, Amlul, Avellaneda, Custo Barcelona, Dominnico, Eiko ai, Eñaut, Escorpion, Guillermina Baeza, Habey Club o Is Coming. També marques i dissenyadors com Larhha, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, Menchen Tomas, Reveligion, Simorra, The label Edition, Tíscar Espadas, Txell Miras i Yolancris."Des del març del 2020 hem fet quatre edicions en format digital i ara recuperem la presencialitat", ha celebrat Russiñol, que ha compartit que fa temps que estan en unper veure el format de futur de la 080. "Els mesos vinents, esperem treure conclusions sobre", ha apuntat.Una de les novetats que incorpora la passarel·la d'aquesta tardor és la "", una desfilada de moda creada amb elements recuperats de plantes de classificació de residus tèxtils i botigues de segona mà. L'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Moda de Catalunya ihan posat en marxa aquesta iniciativa que mostrarà estilismes creats perCom ha destacat el director de l'Agència de Residus de Catalunya,, la problemàtica del tèxtil és un tema emergent, ja que el sector és un dels majors consumidors de recursos del món, amb un enorme impacte ambiental i climàtic. Segons els càlculs del, a Catalunya, cada persona generen uns. D'aquests, només 2,3, l'11%, es recullen de manera selectiva per ser reciclats.Per reduir l'impacte del sector de la moda, l'Agència de Residus també ha posat en marxa el, que busca posar d'acord a tots els agents que intervenen al sector tèxtil per combatre el desaprofitament i l'excés de residus tèxtils. "", ha celebrat Peraire.

