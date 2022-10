Sánchez i Feijóo es donen una última oportunitat per desbloquejar la renovació del poder judicial

Crític amb els partits i distanciat dels conservadors

La dimissió del president del Consell General del Poder Judicial,, ha obert una crisi institucional inèdita a Espanya. El president del govern espanyol,, i el líder de l'oposició,, han abordat la nova situació en una reunió de tres hores aquest matí a la, que ha servit per, segons ha detallat el president del PP, "avançar" en la renovació de l'òrgan del govern dels jutges, que fa quatre anys que es troba en funcions. En una roda de premsa aquest migdia, el ministre de la Presidència,, ha dit que la principal conclusió de la reunió és "donar una última oportunitat a la negociació" per desbloquejar el CGPJ i el Tribunal Constitucional.Bolaños ha dit que la dimissió de Lesmes provoca una "profunda crisi institucional al poder judicial" i és una situació "molt greu". "La dimissió del president del CGPJ agreuja encara més la crisi", ha alertat. Els encarregats d'intentar resoldre la situació seran Bolaños i el dirigent del PP. "Ens comprometem a negociar seriosament per tenir un acord com més aviat millor i superar aquesta crisi", ha dit el ministre de la Presidència. Les dues parts s'asseuran de manera "immediata" per abordar la qüestió, i Bolaños ha assegurat que el govern espanyol sempre ha tingut la mà estesa per arribar a acords. "Hem de superar aquesta crisi institucional que no es mereix la societat espanyola", ha afirmat.El ministre ha dit que després de quatre anys de bloqueig, la situació no es pot resoldre en una sola reunió. "La situació és greu, treballarem per arribar a un aperquè és imprescindible que torni la normalitat institucional al poder judicial", ha dit. Ara com ara, no hi ha cap termini concret, però Bolaños assegura que hi ha una voluntat d'entesa. Un dels punts de discrepància és el sistema d'elecció de l'òrgan dels jutges. Elvol modificar-ho i els'hi nega. Bolaños ha evitat concretar si hi ha possibilitat de modificar aquest punt. "Quan hi hagi acords els comunicarem", ha dit. El ministre ha parlat amb, de, per poder-se coordinar en la negociació.Lesmes ha presentat la seva dimissió aquest dilluns després de quatre anys en funcions pela la renovació de l'organisme. El magistrat, que fins ara no havia contemplat de manera seriosa la possibilitat de deixar el càrrec, va començar a preparar el terreny fa uns dies i marxa amb retrets als principals partits espanyols, incapaços de posar-se d'acord per la negativa dels populars a facilitar un canvi de majories al, que té el. També s'aparta del càrrec distanciat del seu sector, el conservador, que el va situar en el càrrec ara fa nou anys.El nou president del, i també del, serà, president de sala del Suprem de més antiguitat, que ocuparà el càrrec fins quees posin d'acord per renovar l'organisme. Ara com ara. El magistrat arriba al càrrec amb l'espanyola, crítica també amb el bloqueig polític, i que fa uns dies lamentava que Lesmes es veiés "obligat a dimitir" perquè els dos principals partits incompleixen les seves "obligacions constitucionals".

