Del «bloc central» pujolista a la «via àmplia» d'ERC: a la conquesta de l'hegemonia

. Així ha verbalitzat el presidentla voluntat del nou Govern d' eixamplar la seva base de suport per representarque, segons els sondejos, defensaria el dret a decidir. La via àmplia vol tenircom a grani alhora ampliar al màxim les fronteres d'una nova majoria presidencial, que vagi dels segments socialistes més catalanistes als sectors propers als comuns que reclamen un referèndum, fins al nuclis més oberts de l'antiga Convergència que siguin crítics amb la unilateralitat i desvinculats de Junts. L'entrada a l'executiu de figures com Joaquim Nadal, Gemma Ubasart i Carles Campuzano van per aquí.Lad'ERC és clara. La via àmplia és una posada al dia del queva teoritzar un dia com aEn certa manera, Esquerra vol fer el mateix: construir una majoria el més àmplia possible que expressi les posicions defensades per un tronc majoritari de la societat catalana. La conquesta del bloc central és l'eterna lluita per l'i no és fàcil obtenir-la ja que cal llegir bé on es troba el carril central de la societat. Pujol va ser qui millor va saber interpretar-la ja des de finals dels seixanta.En els seus escrits durant el franquisme, Pujol va deixar clar que el nou catalanisme havia de ser diferent del que havien representat partits com ERC o la Lliga. Crític amb la generació dels anys de la República i la Guerra Civil, Pujol ja pensa en un ampli moviment nou de trinca que serà. En una conferència a Esade el 1975, dins d'un cicle sobre lesa Europa, Pujol es refereix a un "bloc central" que creu que pot ser "majoritari o absolutament decisiu". Així, quan es refereix al, diu que vol representar els creients que estan entre Cristians pel Socialisme i l'Associació del Pare Claret. És a dir, la majoria.En la Catalunya de la lluita antifranquista, eldins de l'oposició al règim, en uns anys de forta influència del marxisme en els àmbits intel·lectuals. Amb la irrellevància d'una dreta conservadora homologable a l'europea, Pujol intueix que el bloc central ha de mirar a l'esquerra. És per això que CDC neix primer com a moviment, el 1974, i quan esdevé partit el 1976, es defineix com a. Són uns anys de predomini del pensament més progressista, quan un Josep Maria Cullell redacta el programa de Convergència i parla d'. Enfront el vell catalanisme inspirat peri el seu "Catalunya serà cristiana o no serà", Pujol n'entona un altre: "El moviment català serà social o no serà".Les eleccions del 1980, les primeres al Parlament des de la guerra, porten la victòria pujolista. En aquell moment, ja havien passat moltes coses i el bloc central es començava a estructurar entorn Pujol. CDC aplegava la gent de Pujol, però també un grup de professionals independents entorn, més els liberals deAmb l'aliança amb UDC formant CiU, també el gruix dels democristians. Però la CiU triomfadora del 1980 tenia 43 escons. Part del bloc central era ja seu, però no tot.Pujol va necessitar diverses coses per consolidar la seva llarga presidència. D'una banda, un fet al qual no se li ha donat prou rellevància: la ràpida, el partit governant a Espanya, ben fort en les xarxes del poder local i les diputacions. El pujolisme va saber atreure molts quadres procedents d'UCD i del suarisme (, Jordi Planasdemunt, Antoni Fernández Teixidó...). De l'altra, va sumar també nuclis procedents de la branca més nacionalista del PSC, descontents del predomini de l'estratègia del PSOE sobre el partit. Gent com Joaquim Ferrer o Maria Rúbies provenien de l'esquerra.En l'hegemonia de Pujol sobre les institucions hi va tenir un paper determinant la decisió del PSC de no intentar forjar una coalició amb CiU, una possibilitat en aquell moment oberta i que ERC va voler impulsar per formar un govern a tres. Però la direcció socialista liderada perva decidir passar a l'oposició, creient que Pujol es desgastaria aviat... D'aquell moment ha quedat la frase que, que havia estat candidat independent pel PSUC, li va etzibar a Reventós: "Joan, a l'oposició no hi vas,". Pujol va inaugurar una era de govern de 23 anys.L'hegemonia pujolista es va cimentar també amb una gran capacitat d'atracció i absorció del nacionalisme a l'esquerra de CiU. ERC va ser la principal damnificada d'això i els anys del Govern Pujol van ser molt durs i caracteritzats per les tensions internes i les escissions. Fins al punt que a CDC van confluir-hi molts quadres republicans, normalment després de perdre posicions de poder intern a l'històric partit (Miquel Reniu, Josep Grau, Albert Alay, Jordi Casas-Salat), inclosos dos exsecretaris generals com, que va entrar a militar-hi, i, que es situar en l'entorn convergent sense carnet.Va haver de produir-se un salt important en el lideratge d'ERC, amb, perquè, ja amb Pujol de retirada, ERC sortís de la perifèria política i entrés al Govern en coalicióamb PSC i Iniciativa per Catalunya. Van ser anys de pugna duríssima entre CiU i ERC, un preludi del duel que totes dues branques del nacionalisme protagonitzen. I alhora de combat entre Pujol i, primer, icontra els tripartits.Els anys del tripartit van ser també unacontra la humiliació que havia suposat el domini pujolista. Així, es van viure episodis inèdits fins aleshores, com l'abandonament de figures de Convergència davant la política de pactes de Pujol amb el PP a Madrid. Cas d'un, que va ser conseller del tripartit.Elva obrir una nova etapa política. El desgast enorme del marc estatutari va encetar el procés sobiranista i es va entrar en una etapa nova. L'esperit unitari independentista va ajornar un temps la batalla permanent per la conquesta del bloc central. Però la gestió de l'1-O va reobrir la pugna de manera cada cop més brusca. El darrer capítol d'aquesta història s'està vivint ara, amb unon hi ha tres forces amb una representació similar, lluitant totes elles per la primacia.Qui sàpiga llegir millor el batec intern de la societat catalana pot acabar decantant aquest curiós empat a tres. Unque reclama girar pàgina i fer-se forts en el marc estatutari. Una ERC que aposta per treure rèdit a l'amb l'Estat per ampliar el sostre de poder de Catalunya i un Junts que s'ha refugiat en el discurs de la tragèdia. Ara, però, és Esquerra qui té els instruments més a l'abast -- per intentar construir una "via àmplia". De moment, Junts no ha escoltat el consell de Benet a Reventós: "A l'oposició no s'hi va, t'hi fiquen", va dir-li.

