«La gran farsa»: estrenen una obra de teatre per explicar el procés en clau d'humor

Els actors del muntatge «La gran farsa» en una imatge promocional de l'obra Foto: Temporada Alta

El festivalestrena aquest divendres La gran farsa, un muntatge que explica elindependentista en clau humorística. El muntatge es podrà veure al Canal de(Gironès) i s'ubicarà en "un país imaginari", segons ha avançat el director,. Malgrat tot, Simó ha assegurat que "tot és imaginari però s'assembla molt a una realitat concreta".L'autor del text,, ha explicat que la idea va sorgir arran de "l'enuig per unainjusta" i a partir d'aquí va intentar explicar "les costures del" judicial i polític que hi ha ai també a l'. La gran farsa s'estrenarà aquest divendres a Salt a les vuit del vespre i després farà temporada a lade Barcelona.Simó considera que "és necessari i útil" tractar aquests temes a partir d'un text d'perquè a partir del riure es poden despertar. Malgrat tot, el director i l'autor del text afirmen que La gran farsa és dels pocs muntatges que parla del procés independentista. El director creu que parlar de laimmediata compta amb el risc de "fer-nos mal" però que cal fer-ho per "protegir-nos dels errors".Per la seva banda, Fondevila ha assegurat que durant l'escriptura del text ha buscat sempre unimaginari i "retratar conductes i arquetips" que ajudin alsa referenciar les accions sense fer-ne una al·lusió directa. Amb això Fondevila creu que s'esquiven les possiblesjudicials que hi podria haver amb el muntatge. "Només és reconeixible pels més enterrats", ha afegit l'autor.Per altra banda, el director del Temporada Alta,, i el director de la sala Beckett de Barcelona,, coincideixen en què La gran farsa és una aposta "valenta i desacomplexada" sobre el sistema judicial. La farsa sobre el sistema judicial i la monarquia estarà protagonitzada per. En la presentació del muntatge, Bagés ha assegurat que s'apropa "una mica al pallasso" per fer humor de la situació catalana.

