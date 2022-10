Ana Rosa torna a la televisió després de superar un càncer i carrega contra el govern espanyol

Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida 👇🏼#AR10O #BienvenidAR pic.twitter.com/DEWDm1tflB — Diego 🥐 (@diegobferrandez) October 10, 2022

(Parte 2) Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida 👇🏼#AR10O #BienvenidAR pic.twitter.com/MpaMk6WPIP — Diego 🥐 (@diegobferrandez) October 10, 2022

ha tornat aquest dilluns a la televisió gairebé un any després d'anunciar que patia un càncer del qual ja s'ha curat. La periodista ha presentat de nouamb un discurs de benvinguda amb una part personal en què ha assegurat que és "un miracle" que es trobi de nou a la pantalla, però també, com sempre ha estat habitual en ella, amb crítiques cap alLa presentadora ha apuntat cap a les polítiques de despesa pública de l'executiu estatal sempre ambi referint-se a partides extraordinàries en, fet pel qual part de l'audiència l'ha criticat precisament després de superar aquesta malaltia. En el seu discurs, Quintana també ha comentat fets de l'actualitat que s'ha perdut des de la televisió i allà ha estat on ha recordat que hi ha un"trencat".Quintana va anunciar el novembre de l'any passat que patia uni que es retirava temporalment de la televisió per iniciar un tractament. Fa més de disset anys que presenta aquest espai informatiu matinal que ha liderat lesdurant més d'una dècada.Malauradament, fa uns mesos es va viure una situació similar amb, una altrade renom que va anunciar la seva retirada temporal de la ràdio per culpa d'un càncer. L'any passat, però, arribaven les bones notícies: Otero anunciava que havia superat la malaltia.

