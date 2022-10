Lukaixenko i Putin crearan un batalló conjunt i amenacen Ucraïna amb «dures respostes»

El president de la Federació Russa,, ha tornat a bombardejar aquest dilluns la capital d'Ucraïna,. I no només aquesta ciutat. L'ha estat "" en paraules del dirigent rus i ha afectat nou localitats més. Aquesta és la resposta de Putin a la destrucció parcial del pont de Kerch , a Crimea, un punt estratègic per a les seves tropes a la guerra. Algunes analistes han assegurat que els bombardejos són laque ha estat atacat en una zona clau. "Kíiv ha fet actes terroristes contra Rússia", ha expressat Putin en una declaració televisada en la qual també ha promès unadel Kremlin."Si continuen els intents de dur a terme actes terroristes en el nostre territori, l'escala de les respostes de Rússia correspondran al nivell d'amenaces creades per a la Federació Russa.sobre aquest tema", ha insistit el dirigent rus, que de nou ha recordat que va de debò . "El règim de Kíev, amb les seves accions, s'ha posat a l'altura dels grups terroristes internacionals. I", ha denunciat.La reacció de Putin, materialitzada durant aquesta jornada, ha coincidit en el temps amb un peculiar anunci del president de Bielorússia,. El fidel aliat de Putin ha assegurat que Ucraïna planeja atacar el seu territori i, davant d'aquesta amenaça, ha informat queper defensar-se. "Després de l'empitjorament de la situació en les fronteres occidentals de la Unió (russo-bielorrussa), hem convingut desplegar un grup regional conjunt", han estat les seves paraules.Lukaixenko ha amenaçat el president d'Ucraïna,, que "no toqui amb les seves mans brutes ni un metre de territori bielorús" per tot just després afegir: "". L'home al capdavant de la república bielorussa va deixar entrar a Ucraïna les tropes de Putin pel seu territori el 24 de febrer d'enguany, el dia que va començar la invasió. A hores d'ara, encara no s'ha precisat on es desplegarà aquest batalló ni tampoc quants homes l'integraran.

