Mor un home en caure d'un pont inexistent al qual l'havia portat el GPS

Entenia 47 anys. Era a Carolina del Nord (Estats Units). Havia agafat el cotxe tot just després d'acomiadar-se d'una de les seves filles a la festa d'aniversari de la petita, que feia nou anys. Ja era de nit i plovia. Va posar eli va començar a fer camí. El problema va arribar quan el navegador li va indicar que fes ruta per un pont., el 2013, per una inundació. Quan va arribar, no hi havia res, només aigua, així que es va enfonsar i va morir., ha lamentat la seva viuda, l'Alícia, en unes declaracions a La República. Ella ha defensat que la mort del seu marit es podria haver evitat i ha demanat que algú respongui per l'ocorregut. Segons la família, la via per la qual circulava l'home "no tenia ni senyals d'advertència ni barreres". Fonts oficials han afirmat que un grup d'agents havien col·locat tanques, però han considerat que algú les deu haver retirat.Les autoritats han trobat el cotxe, un Jeep Gladiador, sota l'aigua. Des de la inundació que va derruir el pont,o si més no fer el camí més accessible. La família ha subratllat l'existència de diversos articles que alertaven del perill del camí i han exigit que es prenguin mesures perquè un fet així no torni a passar.

