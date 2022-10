Nova eina del Meteocat per preveure on plourà durant la pròxima hora

📰 Nota de premsa: El nou producte d'Advecció Radar del Servei Meteorològic de Catalunya permetrà veure la precipitació de la pròxima hora

Més informació: https://t.co/5z0chTbdc6 pic.twitter.com/xHB1gjFvsT — Meteocat (@meteocat) October 10, 2022

El(Meteocat) ha anunciat aquest dilluns la incorporació d’una nova eina web que té com a objectiu mostrar ladea una hora vista generada a partir de les darreres imatges procedents de la(XRAD).Aquest nou servei, que s’anomena " Advecció radar ", es pot consultar a partir d’ara al web del. La metodologia d’advecció implementada es basa en l’obtenció d’un camp de moviment de la precipitació a partir de les tres darreres imatges disponibles de radar. Llavors, s’extrapola l’últimamitjançant aquest camp de moviment a una hora vista.Aquesta predicció, com totes, té un cert grau d’que està bàsicament relacionada amb canvis en el desplaçament de les àrees de precipitació i en els processos de creixement i decreixement de lade precipitació. La metodologia emprada permet tenir en compte part d’aquesta incertesa, i això es fa generant diferents prediccions a partir de la introducció de petits canvis en la intensitat de precipitació. El producte final s’aconsegueix a partir de la combinació de totes elles.Aquest producte no oferirà una bona predicció en cas d’algunesque tenen moviments anòmals o autònoms, així com les que es poden quedar encallades en un mateix punt a causa de condicions locals. El producte d’advecció radar s’actualitza cada sis minuts amb l’entrada d’una nova imatge de radar. La seva resolució temporal és també de sis minuts i té un horitzó ded’una hora, és a dir, cada 6 minuts s’actualitzaran 10 noves imatges de predicció.

