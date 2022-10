El PSC reclama a Aragonès que «recapaciti» i aixequi el veto negociador als pressupostos

El PSC continua estenen la mà alper tal que Catalunya tinguidesprés del terrabastall de la sortida de Junts i la confecció d'un nou executiu liderat per, portaveu dels socialistes, ha indicat que seria una "irresponsabilitat" prorrogar els comptes, de manera que ha demanat a Aragonès i aque "recapacitin" per aixecar el veto als socialistes., president dels republicans, va insistir dissaabte en la porta tancada als pactes amb el PSC perquè no defensen ni l'autodeterminació ni l'amnistia.La portaveu del PSC, però, ha insistit en la idea que cal aprovar els comptes. "No ens podem perdre. Els comptes han de tenir alçada de mires", ha apuntat Tortolero, que ha anunciat una ronda de contactes per "escoltar" el agents socials, sindicats i patronals. "El que ens trobem és que la gent voli pressupostos. Li demanem a Aragonès que ens expliqui com, què i amb qui ho pensa bé" ha remarcat la dirigent socialista, que li ha demanat "abandonar els càlculs electorals" per "endreçar la política catalana". També a través de la taula de partits a Catalunya, que va rebre el suport d'ERC en el debat de política general."Catalunya necessita un Govern estable. Portempermanent entre ERC i Junts, i això no interessa la ciutadania", ha asenyalat Tortolero, que ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" als catalans i a favor del "retrobament" entre catalans, amb Espanya i amb Europa. Malgrat el to conciliador, ha insistit que el PSC està centrat ena ERC i a la majoria independentista. Tortolero ha volgut agrair la tasca als consellers de Junts, que han deixat l'executiu després de la consulta al partit, celebrada a finals de la setmana passada.Pel que fa a la incorporació de, destacat dirigent del PSC -va ser alcalde dei conseller d'Obres Públiques durant els dos tripartits- i que va deixar el partit el 2016, Tortolero ha apuntat que no els. "Valorem els polítics en funció dels fets", ha apuntat la portaveu socialista. Nadal assumirà a partir de demà les competències com a conseller de Recerca i Universitats en substitució de, de Junts, que té números d'anar com a candidata a l'alcaldia de Girona.

