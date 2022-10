Barcelona es felicita per la gestió de platges sense fum: només incompleix l'1% d'usuaris

Laha reduït aquest estiu els usuaris que fumen fins a l', segons dades facilitades per l'Ajuntament a partir d'entrevistes. En paral·lel, el servei d'informació de platges (SIP) ha fet 40.000 accions de sensibilització, però. "Treballem des del punt de vista informatiu i comunicatiu", ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.El consistori fa unque prohibeix fumar a les platges de la ciutat i ha destacat que tant fumadors com no fumadors valoren amb una mitjana deque no es pugui fumar a les platges. Així, el govern municipal considera que la implantació de la iniciativa platges sense fum ha complert els objectius marcats.La normativa municipal s'ha implantataquest estiu després d'una prova pilot en quatre platges l'estiu del 2021 en què ja es va aconseguir reduir els fumadors fins al 3%. Enguany, segons les dades facilitades pel servei d'informació de platges (SIP), s'ha rebaixat el percentatge encara més, fins al 0,97%. Les dades, però,d'ús de platges: "La nit té una dinàmica diferent i no tenim previst ampliar-ne la normativa".Badia també ha valorat positivament el, que permet "poder fer accessible el mar a totes les persones". Segons ha detallat el regidor, el servei "pioner" s'ha estès a més zones i amb ampliació d'horaris i ha comportat undelAixí, "es consolida" i segueix en expansió.Finalment, l'Ajuntament de Barcelona assegura que fins ahan fet ús de les, una dada que confirma el creixement d'aquest servei. D'aquests, un 27% venen d'altres municipis, sobretot metropolitans, tal com ha explicat Badia. Sobred'aquest servei a la ciutat, el regidor ha advertit que es tracta d'un debat que "cal fer en calma i conjuntament amb tots els districtes".

