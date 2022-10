Vilagrà compara el discurs de Borràs amb Vox

🔊 @LauraVilagra compara Junts amb Vox: "Qüestionar la legitimitat del Govern és populista. Vox ho fa servir sovint al Congrés... no és el que toca"



La consellera de la Presidència,, ha titllat aquest dilluns de "populista" el discurs de la presidenta de, després que aquesta hagi qüestionat la legitimitat del noud'en solitari. Vilagrà, en una entrevista a RAC1, ha comparat aquest discurs amb el de la ultradreta: "És un llenguatge populista utilitzar aquests termes.ho fa servir sovint al", ha dit. La consellera, en una altra entrevista a Catalunya Ràdio, ha acusat Junts d'haver provocat una crisi en l'executiu per les seves "dinàmiques internes".La consellera també ha defensat que el nou executiu monocolor d'ERC ési que manté el seu compromís amb l'i l'malgrat la incorporació de personalitats que havien estat pròximes ali als. Precisament pel que fa a l'elecció dels nous consellers, Vilagrà ha detallat que els escenaris de canvi arran de la consulta a Junts ja estaven previstos i que els nous membres de l'executiu van acceptar ràpidament.Borràs havia assegurat que en el nou Govern deés un "artifici" i ha apuntat que "probablement" el president de la Generalitat té ara l'executiu que hauria volgut el 14-F. Borràs ha admès en una altra entrevista a RAC1 que els noms dels nous consellers la van sorprendre. A més, ha insistit en la: "No té lademocràtica que li ha permès ser allà on és".Vaig voler veure aquest artifici de dir que són el 80% perquè incorporen ex-PSC, ex-ICV i ex-CDC", ha dit, en referència a Joaquim Nadal Gemma Ubasart –que va liderar Podem Catalunya-, i Carles Campuzano . La líder de Junts ha retret a Aragonès que "no ha estat capaç de retenir la majoria" i que això representa "un fracàs de la política".

