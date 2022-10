Els comuns minimitzen el fitxatge d'Ubasart i encareixen el suport a Aragonès

Els pressupostos, primera prova de foc

Entre l'anunci dels resultats de la consulta de Junts -que confirmaven la sortida del Govern del partit de- i la remodelació de l'executiu comunicada pel Palau de la Generalitat només van passar 46 hores i mitja. Abans, però, els comuns van conversar amb. El president tenia interès en comunicar aque volia "intensificar" la relació política amben l'etapa que s'obre. Aragonès va trucar dissabte a la líder parlamentària de la formació per apuntar-li que configuraria un executiu en solitari amb la incorporació d'independents. No li va detallar, però, que convertiria-exsecretària general de Podem Catalunya- en la nova consellera deDe fet, el fitxatge d'Ubasart encara no s'havia tancat quan Aragonès i Albiach van parlar per primer cop, perquè ladel president a la politòloga i professora de la Universitat de Girona no es va produir fins, quan es van veure en persona per formalitzar l'oferta. A ERC presenten el nom de la nova consellera com un intent de perseguir la "" dels comuns, però al partit d'Albiach hanl'impacte del fitxatge en les últimes hores i han encarit el suport parlamentari als republicans.Aragonès va arribar a Palau dissabte al matí per encarrilar la composició del nou executiu, que ja s'havia madurat durant la setmana, perquè aintuïen que la possibilitat que Junts abandonés el Govern era molt factible. En la reunió que el president van mantenir amb-consellera de Presidència-,-secretària general de Presidència- i-cap de gabinet d'Aragonès-, el nom d'Ubasart ja era sobre la taula. Amb la tria d'Ubasart - i d'excàrrecs del PSC i CDC -, a Palau pretenien acostar-se a la idea que el nou Govern busca la transversalitat "del 80%. Aragonès i Albiach vanperdiumenge a la tarda, pocs minuts abans que es fes pública l'alineació del nou executiu, tal com confirmen fins a quatre fonts coneixedores dels fets. I va ser en aquesta trobada quan el president va detallar a la líder dels comuns el nom d'Ubasart, així com el d'altres nous consellers. Una trucada que també va rebre, primer secretari delUbasart i Albiach eren dues de les integrants de la primera direcció dequan l'espai liderat perbuscava desplegar-se arreu de l'Estat. Laexercia com a secretària general i la líder parlamentària dels comuns ocupava, en aquell moment, la secretaria de comunicació del partit. Ubasart mai ha tinguta l'espai polític dels, per bé que hi manté plena sintonia ideològica. Va integrar, això sí, l'executiva embrionària de Podem, quan els comuns encara no s'havien desplegat a escala nacional i tenien com a marca forta Barcelona en Comú, ambde líder. Amb Junts i la CUP d'esquena al Govern i en ple viratge d'ERC per sumar aliances al, els comuns poden convertir-se en el soci més proper dels republicans. Això és el que voldria Aragonès. Abans que es trenqués l'executiu, el president de la Generalitat ja pretenia que elss'aprovessin amb el suport d'En Comú Podem. Ara, necessita de forma imperiosa el seu vot, a banda de la permissivitat del, amb qui ERC continua marcant distàncies malgrat les dificultats evidents en laa la cambra catalana.De moment, els comuns han mostrat fredor pública amb els canvis al Govern i no se senten interpel·lats pel nom d'Ubasart. Albiach afirmava aquest diumenge que veia ERC entestada en "". "És un govern que neix mort i, per tant, no podrà comptar amb el nostre suport. L'única manera d'evitar eleccions és generar un. Qui ho ha de fer no ho està fent", advertia la dirigent dels comuns a Aragonès. La crítica d'Albiach portava inclosa una petició implícita als republicans, la d'apostar decididament per les "".Els comuns han mantingut el discurs exigent aquest dilluns. El diputatha rebaixat la transcendència del fitxatge d'Ubasart per encarir el suport parlamentari dels comuns: "Més enllà dels noms, el que és important és per qui vols governar i amb quin objectiu". Al seu torn,, portaveu del partit, ha instat Aragonès a obrir unaamb les forces polítiques per formar una majoria parlamentària progressista per "". En Comú Podem considera que sense la seva formació i el PSC, l'executiu no té recorregut. "És una qüestió de mínims que ni tan sols hauríem d'estar reclamant, ho hauria de fer el president per voluntat pròpia", ha lamentat Mena. "", ha sentenciat.

