Primera sentència contra el càrtel de cotxes: un client recupera més de mil euros

El Suprem obre la porta a la reclamació

Els terminis, una incertesa més en el cas

"A Espanya no hi ha jurisprudència"

Cedir els drets de reclamació, una tercera via



Com puc comprovar si estic afectat?

Posat tot sobre la taula, és clar que és un procés molt complicat, però des del bufet d'advocats de De la Llosa han habilitat una manera senzilla d'intentar saber si un cotxe es troba entre els afectats. Només es tracta d'entrar en marca del cotxe i l'any i el mes en què va ser comprat, sense la necessitat de prendre cap més compromís. A l'instant es confirma si el vehicle està afectat pel cas del càrtel dels cotxes, i ja es tracta d'una decisió personal decidir si se segueix la via del bufet d'advocats o es busquen altres vies per intentar recuperar els diners.

Posat tot sobre la taula, és clar que és un procés molt complicat, però des del bufet d'advocats de De la Llosa han habilitat una manera senzilla d'intentar saber si un cotxe es troba entre els afectats. Només es tracta d'entrar en aquest enllaç i introduir ladel cotxe i l'i elen què va ser comprat, sense la necessitat de prendre cap més compromís. A l'instant es confirma si el vehicle està afectat pel cas del càrtel dels cotxes, i ja es tracta d'una decisió personal decidir si se segueix la via del bufet d'advocats o es busquen altres vies per intentar recuperar els diners.

El cas delavança i el primer client ja ha recuperat parts dels diners que li van cobrar de forma il·legal. Un jutge deha reconegut l'actuació fraudulenta d'una marca i ha ordenat pagar a l'afectat unade 1.176 euros. Es tracta d'un 5% del total que es va pagar per l'adquisició del vehicle.La persona afectada havia pagat el 2009 un total de 24.536,23 euros per comprar el seu nou cotxe, víctima d'aquest càrtel reconegut i condemnat pel. Malgrat que reclamava que se li retornessin 3.207,98 euros, finalment la justícia ha decidit reduir-la a prop del miler d'euros, però ha marcat unper lade centenars de clients afectats i que han decidit obrir la via legal per recuperar els seus diners.Però, en què consisteix el càrtel dels cotxes? Les marques demés importants de l'Estat s'uneixen per crear una xarxa de confiances i d'intercanvi d'informació secreta i confidencial. El resultat: milers de clients que acaben pagant més diners per comprar un. Per insòlit i desconegut que pugui semblar, això és exactament el que va passar entre els anys 2006 i 2013 a l'Estat.Darrere de la trama hi ha -ni més ni menys- 147 concessionaris espanyols, més de 20 fabricants, dues consultores i 26 grans marques de vehicles. El cas es va destapar el 2015 i elja ha emès en els últims mesos diverses sentències que certifiquen les infraccions. De fet, la(CNMC) va multar amb 130,6 milions d'euros les marques. Totes excepte(amb marques com), a la qual la CNMC li va retirar la multa per haver delatat el càrtel.Per entendre-ho de manera molt simplificada, un càrtel és un acord entre grans empreses del mateix sector amb l'objectiu d'eliminar laentre ells. Intercanvieni confidencial per controlar els preus de mercat i el perjudicat era el client, que pagava un sobrecost per la compra d'un vehicle. De forma simplificada, com detalla l'advocat Andoni de la Llosa -encarregat de gestionar des del seu bufet bona part de les reclamacions des del 2018-, amb aquests pactes aconseguien que cap de les marques fes mai un vehicle més barat o amb millors característiques que algun dels membres del càrtel. El Suprem actua perquè l'establiment d'aquests pactes ési està sancionat per llei: les empreses d'un mateix sector han de competir, no fer un càrtel. Milers de clients poden estar afectats pel cas i, per ara, s'estan gestionant ja més de 45.000 casos.De la Llosa, especialista en dret de la competència i en concret del càrtel dels cotxes, explica les claus per afrontar una situació així en cas d'estar-hi immers. De fet, és arran de les condemnes del Suprem que s'obre la via de les reclamacions dels clients que van adquirir algun. "Es tracta de preguntar-nos què hagués passat", manté. Dit d'altra manera: quants diners s'haurien estalviat els clients per comprar un vehicle d'aquesta més d'una vintena de marques si el càrtel no hagués existit? No hi ha una resposta per a tots els casos, ja que, evidentment, cada vehicle té el seu cost, però la mitjana se situa entre els. Ara, la lluita legal es basa a intentar que les marques retornin aquests diners als clients afectats.I és un terreny que es preveu llarg. El procés, assegura De la Llosa, és molt complex i pot trigar fins aa resoldre's des que s'inicia la reclamació davant la justícia. El bufet d'advocats del qual ell mateix forma part,, actualment està gestionant més de 40.000 reclamacions que en les pròximes setmanes seran presentades davant dels tribunals. En termes jurídics, es tracta d'una reclamació de danys contra els condemnats.El recorregut legal del cas és una llosa més en el procés per reclamar. L'actuació del càrtel comença fa més de 15 anys, ladel Suprem és del 2015 i, després de les al·legacions dels condemnats tant al Suprem com a l', les diverses sentències que ratifiquen les-són individuals per cada actor implicat- es van publicar entre l'abril i el desembre del 2021.El fet que les sentències s'emetin de manera individual obre una incertesa més en el procés: la finalització del termini de. Teòricament, pot passar fins a un any per fer la reclamació des que hi ha una sentència ferma. Ara bé, hi ha interrogants que fins i tot no troben consens entre els juristes. "El més lògic és reclamar a la marca del vehicle afectat, però també es pot reclamar aper un cotxeperquè forma part del mateix cas", assegura De La Llosa.Una altra de les claus del cas és l'aleatorietat de les sentències que poden emetre els jutges. De fet, encara que els advocats comprovin que hi ha vehicles que estan afectats pel càrtel dels cotxes, és possible que la justícia acabi decidint en contra dels seus clients. "Això és perquè ano hi ha", afirma De la Llosa, en referència al fet que existeixin diferents sentències en un mateix sentit no significa que no hi pugui haver una resolució en sentit contrari.Precisament pel sol fet que dos jutges puguin legislar totalment diferent, des del bufet d'advocats del qual forma part De la Llosa han obert una tercera via que, com a mínim, pot donar més seguretat econòmica als afectats. El que proposen és unade reclamació, cosa que implica que tots els costos del procés vagin a càrrec de l'equip jurídic. Això és, per una banda, un: si el cas es perd, tots els càrrecs a pagar són coberts pel mateix equip. Per altra banda, l'-lògic- és que si el cas acaba en victòria, el client cedeix el 25% dels diners obtinguts a l'empresa a la qual ha cedit els drets. Ara, el procés de recollida d'adhesions que havien establert ha acabat i portaran les reclamacions davant els tribunals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor