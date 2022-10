Una piscina obliga els usuaris a banyar-se amb neoprè per l'encariment del preu del gas

La guerra d'Ucraïna ha provocat unaamb efectes arreu del món i en una gran varietat de productes i serveis. Tot se n'ha contagiat. Una de les substàncies que més ho ha notat és el gas. El setembre del 2020, la mitjana del preu del gas era d'11 euros per megawatt hora. El setembre del 2022, la mitjana era de 151 euros. Ho ha explicat el director d'un centre esportiu de-una localitat a 10 quilòmetres de París- Adrien Nougot a l'agència Reuters.El complex de Nougot té una piscina exterior de dimensions olímpiques i arran de la inflació s'ha vist forçat a. En el moment en què es va fer el canvi, alguns banyistes van decidir per compte propi fer servir el neoprè per banyar-se. Però, per evitar possibles emergències mèdiques en aquelles persones que no estan acostumades a banyar-se en aigües tan fredes, Nougot ara ha obligat els banyistes a dur-lo.Una de les usuàries del centre la Muriel Goldberg, de 63 anys, ha dit a l'agència de notícies que a ella no li suposa cap problema haver de dur el neoprè. "És pura felicitat.. No n'havia fet servir mai, pensava que em faria nosa per moure'm, però no és així", ha compartit. Un altre banyista, el Nicolas Lioret ha tret ferro a la mesura i ha considerat que "" i que almenys "encara podem practicar el nostre esport preferit". Amb tot, doncs, ha opinat que és "una bona solució".Un dels socorristes del centre, Guy Dalpayrat, ha informat que. Aleshores, han considerat els gestors de la instal·lació, l'aigua és "excessivament freda", inclús per banyar-se amb neoprè. Amb la decisió, purament econòmica, de baixar la temperatura de l'aigua del complex, Adrien Nougot ha afirmat queen la temporada de fred més intens de l'any.Aquest esforç d'estalvi energètic s'emmarca, també, en unaque va demanar, voluntàriament, als gestors de piscines reduir la temperatura de l'aigua un grau. En el conjunt de municipis i empreses, va requerir abaixar el consum d'energia sempre que sigui possible.

