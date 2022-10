ERC insta Junts a fer una oposició «responsable» davant la incertesa pels pressupostos

Primer dia de la nova etapa . Després deldel Govern de Pere Aragonès, ERC considera que ara és l'hora de començar a obrir converses i contactes amb la resta de formacions parlamentàries. El PSC, malgrat la seva insistència , estava i està descartat pels d'Oriol Junqueras, que insisteixen que les formacions més properes, a banda dels exsocis de Junts, són la. Aquestes formacions seran protagonistes en la negociació dels pressupostos que ha d'engegar de forma sobtada la nova consellera d'Economia,, agafant el testimoni de. Què farà Junts en aquesta negociació? ERC exigeix "responsabilitat".En roda de premsa des de la seu del partit,, secretària general adjunta i portaveu dels republicans, ha demanat als exsocis que siguin responsables: "perquè continuïn defensant allò que fins fa una setmana consideraven bo". En aquest sentit, ha remarcat que són uns comptes que "ha deixat preparats" Giró, i que no s'entendria que ara Junts se'n desentengui o passi a fer una oposició "frontal" o "destructiva". "Esperem que sigui una", ha insistit la portaveu dels republicans.Són diverses les veus d'ERC que han parlat sobre els pressupostos aquest dilluns. Junqueras ha demanat directament a Junts que, malgrat el trencament, doni suport als comptes: "Seria estrany que algú elabori uns pressupostos i voti en contra", ha sostingut en una entrevista a TV3. Per altra banda, la consellera de la Presidència,, no ha descartat una pròrroga dels pressupostos, tot i que ha apuntat que aquesta no seria la primera opció amb la que treballen els republicans. A més, ha subratllat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que els comptes que hi ha elaborats a hores d'ara permeten tirar endavant "l'escut social" presentat per Aragonès durant el debat de política general.Més enllà de Junts, Vilalta també ha contestat a les peticions dels comuns. Els de Jéssica Albiach reclamen des del dissabte a Aragonès que engegui una, i ara ERC respon a la petició: "És evident que haurà d'haver converses i contactes amb els comuns", ha defensat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, en roda de premsa des de la seu del partit, des d'on ha defensat una "intensificació dels contactes".Vilalta ha apel·lat a la "que els republicans han anat construïnt amb els de Jéssica Albiach, en referència als acords assolits, principalment per l'aprovació dels pressupostos. "Estem oberts i disposats a parlar amb tothom", ha insistit la portaveu republicana, que ha assenyalat que els comuns han estat un actor "clau": "Tenim tota la voluntat que hi hagi una intensificació dels contactes amb ells", ha remarcat, per després afegir que també els agradaria que aquests contactes fossin amb la CUP.

