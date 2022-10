Òmnium porta al TSJC el 25% de castellà a l'escola de Canet de Mar

🚨 Acabem de deixar els nostres fills i filles a l’escola El Turó del Drac, de Canet de Mar, i avui és el primer dia del curs en que es tornarà a aplicar les mesures cautelars del 25% per ordre dels tribunals, per imposició judicial. 🧵 — El Turó, en català! (@elturoencatala) October 10, 2022

Cultural, en representació de les famílies de l'escolade(Maresme), ha presentat un recurs de reposició al(TSJC) per invalidar l'aplicació del 25% de castellà. El TSJC va confirmar recentment l'aplicació en aquest centre, juntament amb d'altres que també tenien mesures cautelars, tot i la nova normativa impulsada pelEl president de l'entitat,, ha afirmat que elno actua com un tribunal objectiu sinó com un "activista en contra del". Ha reivindicat que el model educatiu no el decideixen els tribunals i ha assegurat que es tracta d'una "intromissió intolerable i injustificada" que és impròpia dedemocràtiques.L'entitat ha considerat que amb la seva decisió, el TSJC contradiu la normativa vigent i la seva pròpiai vulnera lade les llengües regionals o minoritàries. Afegeix que el tribunal no es pot basar en el dret individual dels progenitors a escollir la llengua amb què un infant rep l'educació, "perquè no existeix tal dret".D'altra banda, Òmnium ha instat el Govern a trobar de forma urgent la formula que permeti defensar "de forma efectiva" el model d'escola catalana i fer front a les "" dels tribunals. En diverses piulades a les xarxes socials, leshan criticat la "imposició judicial" i han expressat, contundentment, la sevaa la decisió judicial."Un cop més, els tribunals espanyols volen dictar com es parla a les aules de, sense cap criteri social ni pedagògic, anul·lant elescollit per les famílies en entrar en aquesta escola", afirmen. Per últim, asseguren que no s'aturaran en la defensa de l'escola catalana, inclusiva i cohesionadora, ni en la defensa del model d'

