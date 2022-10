Una de les sèries d'estrena de Netflix aconsegueix un rècord Guiness

gràcies a una de les seves darreres estrenes. Després de l'èxit de la minisèrie de terror, el creador Mike Flanagan -un dels més importants del gènere de l'última dècada- va dirigir una nova producció per a la multinacional que ha tornat a situar-lo en el podi de la plataforma:. La seva estrena, però, ha aconseguit un fet mai vist per a la mateixa Netflix: un rècord Guiness en el gènere del terror.Deadline, un dels mitjans especialitzats del sector més importants de tot el planeta, ha revelat que la sèrie ha assolit entrar en elgràcies a l'elevada quantitat d'ensurts que aglutina la producció en un únic episodi. Dijous passat,va anar a les oficines de Netflix a Nova York per atorgar el certificat i fer oficial el rècord: fins a 21 ensurts en un sol episodi, mai vist fins ara.La fita, però, trenca amb l'estil característic de Flanagan, que acostuma a terroritzar el públic a través d'una tensió constant més que no pas gràcies a ensurts sobtats. Responsable d'altres sèries como els films, ha admès a Deadline que el rècord és només "un fet anecdòtic" en el conjunt de la seva filmografia. Midnight Club és una sèrie basada en les novel·les de Christopher Pike. En aquesta història, vuit residents de l'hospici Rotterdam Home comencen una tradició. Cada mitjanit, tots es reuneixen a la biblioteca per explicar-se els uns als altresLa sèrie ja està disponible a Netflix.

