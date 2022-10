Almenys vuit morts per una nova onada de bombardejos sobre Kíiv després de mesos de silenci

Rússia torna a atacar Kíiv amb dos míssils al barri de Shevchenkivski, al centre de la ciutat. Des del 15 d’abril que no atacaven la capital ucraïnesa. Ho han fet coincidint amb la visita d’António Guterres, el secretari general de l’ONU. pic.twitter.com/VYbZOqlvYw — Albert Mercadé (@albertmercade) April 28, 2022

, Kíiv, segons han confirmat les autoritats de la ciutat. Els atacs han provocat, almenys, vuit morts i 25 ferits. També segons fonts oficials ucraïneses, l'exèrcit de Rússia estaria darrere de l'operació, que també ha afectat altres ciutats del país. L'assessor del ministeri de l'Interior ucraïnès,, ha indicat en el seu perfil de Facebook que la zona més afectada és el districte dei ha afegit que els equips d'emergència i rescat treballen a la zona.El cap de l'Administració Militar Regional de Kíiv,, ha informat que "els sistemes de defensa aèria estan operant a la regió" i ha detallat que "l'alerta antiaèria i, per tant, l'amenaça continua activa", motiu pel qualdurant el dia. De la mateixa forma, també ha recomanat els residents dels suburbis que no vagin a la capital. L'assessor del ministeri de l'Interior ucraïnès,, ha assenyalat a través del seu compte a Twitter que "Kíiv ha estat atacat amb drons kamikazes". Algunes veus ucraïneses han assegurat que aquesta sèrie són una parcial del pont de Kerch , que el president rus, Vladímir Putin, va titllar de "terrorisme" apuntant a les tropes de Volodímir Zelenski.En aquest sentit, Zelenski ha condemnat els fets a la capital i ha denunciat que"Van destruir el nostre poble mentre dormia a Zaporiyia. Van matar persones quan anaven als seus llocs de treball a Dnipro i Kíiv", ha manifestat al seu compte de Telegram. "Les alarmes antiaèries no deixen de sonar en tota Ucraïna. Si us plau, cuidin de si mateixos i dels seus éssers estimats. Aguantem i siguem forts", ha ressaltat el mandatari ucraïnès.La capital ucraïnesa ha estat atacada en nombroses ocasions des de l'inici de la guerra, desencadenada el 24 de febrer per l'ordre d'invasió del president rus, Vladímir Putin, si bé els d'aquest dilluns són, fa 100 dies. A banda d'aquests atacs, també hi ha hagut, entre elles Zaporiyia, Sloviansk -on hi ha almenys quatre morts-, Leópolis, Yitomir, Dnipro i Jmelnitski.

