Borràs considera que el Govern d'Aragonès és un «artifici»

va comunicar divendres que abandonaria el després que la militància avalés la decisió defensada per Laura Borràs . I, dos després,tenia tancada la composició del nou executiu, amb noms procedents del món polític del PSC, CDC i els comuns . En les últimes hores, Junts ha posat en dubte la legitimitat del nou Govern. La seva presidenta s'hi ha abonat en una entrevista al programa El Món a Rac1, en la qual ha afirmat que l'executiu d'Aragonès és un "", perquè els fitxatges de-de l'entorn del PSC, CDC i els comuns- no permeten dir que aquest sigui un executiu "del 80%". Borràs, que ha qüestionat que es pugui governar amb 33 escons després que en la investidura els suports recollits perfossin de 74 diputats, ha expressat que el president de la Generalitat s'ha de sotmetre a una qüestió de confiances: "Demanem una revalidació d'aquestes".Borràs ja va apuntar aquest diumenge que el pas fet per Aragonès -la incorporació de set consellers perquè ERC pugui governar en solitari- implica que l'executiu no té "legitimitat política ni democràtica" . En un altre fil de tuits crític amb els republicans -en la línia de les tesis de-, la presidenta de Junts va apuntar que la nova proposta d'Aragonès "no ha passat ni pel Parlament ni per les urnes". Aquest dilluns ha incidit en aquest argument: "". "Si la situació ha mutat, la manera de legitimar aquest gir tan espectacular és recuperant aquesta majoria parlamentària", ha comentat Borràs sobre la decisió d'Aragonès de governar en solitari després de ser president amb els suports d'ERC i la CUP. "", ha reblat.Sobre el paper de Junts que tindrà a l'oposició, la presidenta de la formació no ha aclarit com es posicionarà en el debat dels. Aquest dilluns,ja ha recordat que els comptes públics els ha preparat. "Els pressupostos els ha fet Giró. Si creien que eren bons, esperem que els votin", ha dit el president d'ERC en una entrevista a Els Matins de TV3. "No sabem si els pressupostos seran els que va presentar Jaume Giró", ha respost Borràs.Borràs també s'ha pronunciat sobre altres impactes delamb ERC. L'acord entre els dos partits implicaven el repartiment de les presidències de la Generalitat i el. Borràs, suspesa de les seves funcions a la cambra catalana, no té pensat dimitir. "", ha subratllat, en referència a l'acord signat entre Junts i els republicans.

