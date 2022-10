Almenys 69 nens morts a Gàmbia després de prendre un xarop per a la tos

Almenys 69 menors d'edat han mort adegut al dany provocat als seus ronyons per quatrefabricats per l'empresa farmacèutica de l'Índia. Els xarops podrien estar contaminats, segons el balanç fet pel ministre de Salud gambià, Ahmadu Lamin Samaté.El president de Gàmbia,, ha ordenat la suspensió de la llicència de la farmacèutica i ha ordenat al seu ministre d'Exteriors que abordi l'assumpte amb l'ambaixador indi a Banjul, segons un comunicat presidencial."Les anàlisis a laboratori de les mostres dels quatre productes confirmen que conté una inacceptable quantitat de. Fins a la data, s'han identificat aquests quatre productes a Gàmbia, però podrien haver-se distribuït per vies informals a altres països o regions", ha apuntaten una alerta oficial.Els quatre xarops són. Tots els lots d'aquests productes "han de ser considerats insegurs" fins que hagin estan analitzat per les autoritats nacionals respectives, recomana l'OMS.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor