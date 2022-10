Gemma Ubasart, la incorporació de l'òrbita dels comuns per dirigir Justícia

El febrer de 2015 Gemma Ubasart era escollida secretària general de Podem a Catalunya. Va dimitir l'octubre del mateix any per discrepàncies amb l'enfocament de la campanya electoral de Catalunya Sí Que Es Pot, de la qual hauria preferit. Va ser una de les fundadores del partit a Catalunya i mà dreta de Pablo Iglesias, i quan va abandonar la seva responsabilitat al partit, que no la militància, va passar a dedicar-se completament a l'àmbit universitari. Nascuda a Castellar del Vallès l'any 1978, en l'actualitat és professora de ciència política i vicedegana de la facultat de dret de la Universitat de Girona.A partir d'aquest dilluns agafarà el testimoni de la consellera Lourdes Ciuró i ho farà en una conselleria de Justícia que s'ha reanomenat en la nova etapa del Govern de Pere Aragonès per dir-se de Justícia, Drets i Memòria. Ubasart agafa aquesta responsabilitat després d'uns últims anys en els quals s'ha dedicat a la investigació sobreunes matèries que haurà de gestionar en una conselleria on l'àmbit penitenciari és la patata calenta.L'executiu d'Aragonès ha decidit fer un Govern en solitari sense incorporar altres formacions, però amb la incorporació d'Ubasart recull ara una persona de, que aquest cap de setmana s'han mostrat molt crítics amb els republicans per fer un executiu monocolor i no mantenir abans una ronda de contactes amb les formacions polítiques del Parlament. Ubasart, quan va ser elegida secretària general de Podem, va abanderar una "sortida democràtica" del conflicte que hauria de passar pel dret a decidir i la fórmula "escocesa".

