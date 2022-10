Juli Fernández, un baró territorial d'ERC per atendre els alcaldes

Pels passadissos del Parlament i a l'hemicicle destaca, a primer cop d'ull, per les armilles que llueix., un baró territorial d'ERC, serà el nou conseller de Territori en un Departament que se separa del de Polítiques Digitals que pilotava l'exvicepresident i conseller Jordi Puigneró. Recuperarà les competències d'Habitatge, que fins ara estaven a Drets Socials, cosa que reforça la incidència que Fernández tindrà al territori.Exalcalde dei home fort dels republicans al Vallès, tindrà a les seves mans la gestió de les infraestructures, i rebrà la patata calenta del traspàs de Rodalies, carpeta que Puigneró va prioritzar en els darrers mesos al càrrec. Tindrà pes en les relacions amb els alcaldes del país pocs mesos abans de les eleccions municipals.Nascut a Sabadell l’any 1977, va serd’aquest municipi entre el 2015 i 2017, i posteriorment tinent d’alcalde. Des de les eleccions del 14-F, és diputat al Parlament, i va incorporar-se a l’executiva d’ERC tot just fa un mes. En una etapa anterior, havia estat Director General de Joventut de la Generalitat, sent director de Turisme Juvenil de Catalunya (2007-2009) i de l'Agència Catalana de la Joventut (2009-2011).Llicenciat en, abans d’entrar en política va treballar en el sector farmacèutic vinculat a la gestió d’oficines, i la seva darrera responsabilitat al sector va ser com a cap de compres a Ecoceutics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor