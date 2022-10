Manel Balcells, un conseller (efímer) de Maragall per pilotar Salut

Manel Balcells serà el nou conseller de Salut del Govern deper prendre el relleu de. Nascut a Ripoll l'any 1958, Balcells és militant d'ERC i va serentre l'abril i el maig de 2006, durant la presidència de Maragall. Ara torna a l'executiu per assumir una de les carteres amb més pressupost, la de Salut, en una etapa que es preveu tranquil·la, si més no pel que fa a l'impacte de la pandèmia, però en què haurà de gestionar les mancances que s'han fet evidents amb el coronavirus.Metge i llicenciat en Medicina, se'l considera un dels impulsors de la medicina de l'esport a Catalunya i és especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Vinculat durant anys a la medicina a Granollers, Balcells ha estat director mèdic de l'i tinent d'alcalde d'aquest municipi. Actualment, és director del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya, comissionat de salut de l'estat i president de la Fundació de Gestió de Sant Pau i membre del consell de Govern del consorci sanitari de Terrassa i de l’Hospital del Mar.És un dels nomenaments que és farà efectiu dilluns almatí, després que Aragonès hagi mantingut dues jornades intenses de treball al Palau de la Generalitat, juntament amb la consellera Laura Vilagrà i el seu equip. L'agenda del president ha consistit a fer reunions i trucades per perfilar els nous membres de l'executiu, i també ha mantingut contactes amb agents econòmics i socials. En paral·lel,, i està prevista la publicació del cessament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dilluns mateix.

