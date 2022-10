Quim Nadal, l'essència catalanista del PSC per al nou Govern

L'estiu de l'any 2013 el llavors alcalde de Girona,, feia una proposta a l'exalcalde de Girona i exconseller socialista Joaquim Nadal: que liderés elNadal va agafar l'encàrrec sense comentar-ho amb el seu partit. Dos anys després, estripava el carnet socialista amb el qual havia estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques durant els dos governs del tripartit. El motiu? Que el PSC hagués fet explícita laen el moment que començaven els episodis més àlgids del procés sobiranista.Nadal (Girona, 1948) torna ara a la Generalitat en el nou Govern de Pere Aragonès per encarregar-se de la cartera universitària, portada fins ara per la també gironina. La seva incorporació encarna la intenció verbalitzada per Aragonès d'incorporar persones independents i que com va reivindicar un cop Junts va anunciar la sortida de Govern. Nadal és catedràtic d'història contemporània, ha estat professor de les universitats de Liverpool, l'Autònoma de Barcelona i de Girona. A més, és Doctor Honoris Causa de la Universitat de Perpinyà i ha estat director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.Va ser diputat entre els anys 1984 i 2012, i a banda de conseller també va ser portaveu i conseller de la Presidència quan. En una entrevista de l'any 2018 a NacióDigital , Nadal demanava a l'independentisme deixar clar que, i que la idea de Catalunya com "un sol poble" és un objectiu desitjable, però no s'ha materialitzat mai. Demanava aleshores a l'Estat i als independentistes fer autocrítica pels fets de 2017. Es considera "socialista", més enllà dels partits, i fa quatre anys no se sentia representat per cap partit polític. "ERC podria ser la nova marca socialdemòcrata catalana si fos més socialdemòcrata", demanava Nadal. Ara tindrà capacitat d'incidència des de dins de l'executiu.

