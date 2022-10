Meritxell Serret, l'exili retornat al capdavant d'Acció Exterior

L'11 de març de l'any passat, va aparèixer per sorpresa al Tribunal Suprem . Deixava enrere una etapa de més de tres anys a l'exili, on va anar després de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017. Com a integrant de l'executiu que va promoure l'1-O -ocupava la cartera d'Agricultura-, va acompanyar el grup liderat perdes del primer dia, tot i que no van trigar en aparèixer les discrepàncies estratègiques. Serret (Vallfogona de Balaguer, 1975) ocuparà ara la conselleria d'Acció Exterior que deixa vacantdesprés de la sortida deLa nova responsable de la xarxa de la Generalitat a l'estranger, des que va tornar de Brussel·les en direcció al Suprem -que la va deixar en llibertat-, era fins ara la portaveu parlamentària d'a la cambra catalana, integrant del trident format per. Fa poc se la va escollir com a presidenta de la comissió d'investigació del cas, un del episodis que més ha tensionat la relació entre el republicans i el PSOE des que van encetar la seva aliança al Congrés a principis del 2020.Coneix de prop el funcionament de les delegacions exteriors de la Generalitat, perquè el 2018 va ser nomenada responsable de l'oficina a, una de les que es va restituir ràpidament quan va decaure l'aplicació de l'article 155, el procediment que precisament va servir per destituir-la com a consellera d'Agricultura després de la declaració d'independència. Abans de formar part del Govern, on va aterrar el 2016 sota la presidència de Puigdemont, havia estat implicada en l'(ANC), en l'etapa en què l'entitat estava liderada per. Des del mes passat és vicesecretària general de Partit Obert d'ERC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor