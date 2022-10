Quim Nadal serà conseller de Recerca i Universitats al Govern d'Aragonès

Nomenaments, dilluns a les nou

L'historiador i catedràtic de la Universitat de Gironaserà el nou conseller de Recerca i Universitats de l'executiu que està acabant d'enllestir el president, segons ha pogut confirmar. Polític veterà i històric del PSC, Nadal va ser elen el retorn de la democràcia, i ja va ser conseller de Política Territorial i Obres PúbliquesDe la seva etapa al Govern, se'n recorda l'accident al Carmel, amb l'esboranc causat per les obres de la línia 5 del metro.Nadal és un dels primers noms d'aquest nou Govern després que les bases de Junts decidissin, a través d'una consulta, la sortida de l'executiu . El mateix divendres, Aragonès, en una declaració institucional, va anunciar que s'obririaque estarà guiada per un Govern que representi "els consensos del 80% del país" amb consellers que siguin "amb el país i la seva gent", incorporant també persones independents.La figura de Nadal s'encarna en aquesta defensa d'Aragonès per incorporar independents. Va ser diputat entre els anys 1984 i 2012, i a banda de conseller també va ser portaveu i conseller de la Presidència quan. Considerat deldel PSC, va donar-se de baixa del partit l'any 2015, quan es va fer explícita laen el moment que començaven els moments més àlgids del procés sobiranista.En una entrevista de l'any 2018 a NacióDigital , Nadal demanava a l'independentisme deixar clar que, i que la idea de Catalunya com "un sol poble" és un objectiu desitjable però no s'ha materialitzat mai. Demanava aleshores a l'Estat i als independentistes fer autocrítica pels fets de 2017. Es considera "socialista", més enllà dels partits, i fa quatre anys no se sentia representat per cap partit polític. "ERC podria ser la nova marca socialdemòcrata catalana si fos més socialdemòcrata", demanava Nadal. Ara tindrà capacitat d'incdència des de dins de l'executiu.Durant aquests dos dies, Aragonès ha mantingut dues jornades intenses de treball al Palau de la Generalitat, juntament amb la consellerai el seu equip. La seva agenda ha consistit a fer reunions i trucades per perfilar els nous membres de l'executiu, i també ha mantingut contactes amb agents econòmics i socials.En paral·lel, tots els consellers de Junts ja van posar dissabte el seu càrrec a disposició del president, i està prevista la publicació del cessament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dilluns mateix. Els nous consellers seran nomenats, si res no canvia, dilluns a les 9:00 hores.Dissabte al vespre, el gabinet de premsa del president va informar que la, però que no s'informaria dels noms fins que tota l'estructura estigui tancada.En paral·lel, tots els consellers de Junts ja van posar dissabte el seu càrrec a disposició del president, i està prevista la publicació del cessament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dilluns mateix. Els nous consellers seran nomenats, si res no canvia,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor