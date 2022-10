Una regió italiana paga els turistes per anar-hi però només si hi viatgen amb tren

Pot semblar mentida, però és ben cert. No són poques les persones a les quals els agradaria viure viatjant o el que és millor: que les paguessin per fer-ho i poder-se dedicar a això. Doncs bé, somni complert, tot i que només en part. La regió italiana delvol atraure turistes i és per això que han decidit pagar les persones que vulguin visitar la zona.L'objectiu d'aquesta regió propera a Venècia és atraure el turisme sostenible. Per aquest motiu, només es pagarà el viatge a les persones que facin servir. A més a més, un altre condicionant és quePer tant, si sortíssim des de Catalunya, primer ens hauríem de pagar nosaltres el desplaçament fins a Itàlia -això sí, al lloc que volguéssim- i després ja sí que ens abonarien les despeses de desplaçament.Per optar a la promoció també s'han de contractar dues nits d'hotel -el que s'esculli- de forma obligatòria. L'oferta, proporcionada per Trenitalia i PromoTurismoFVG, estarài hi podran optar tots aquells que, a banda de l'esmentat, també compleixin amb les condicions de les entitats, que es poden llegir en aquest enllaç Si tot està en ordre, els viatgers podran escollir entre. Per als que prefereixin el turisme cultural, es pot triar entre les ciutats de Trieste i Udine. En canvi, a aquells als quals els cridi més l'atenció un destí de platja, tenen les localitats costaneres de Grado i Lignano Sabbiadore.L'oferta inclouals principals museus i exposicions, i també a altres activitats com parcs d'atraccions o teatres. Es poden aconseguir a través de la targeta FVGcard.

