La disculpa dels estudiants del col·legi major de Madrid: «Se'ns en va anar de les mans»

per NacióDigital, Sabadell, Catalunya |

Elsdels estudiants delcap a les seves veïnes del, que s'han fet virals a les xarxes, ha viscut un nou episodi. Els estudiants han publicat, adreçada a elles, que ha difós l'Ordre de San Agustí, que gestiona el centre masculí:En l'escrit han qualificat aquest fet comi malgrat reconèixer que aquest, sí suposa "un primer pas que hem de fer". Els alumnes han garantit quedels seus actes, en referència a la investigació que ha obert Fiscalia per unPer això, la missiva ha matisat quevan participar dels xiscles. Aquells que ho van fer estan "penedits" i s'han compromès "a canviar les nostres conductes". I el document ha finalitzat: "La nostra intenció, doncs, sabeu el que us apreciem". A més, han volgut, perquè "no representa els valors ni l'educació que s'imparteix al nostre centre, que sempre ha estat exemplar".La direcció de l'escola va condemnar els fets, un cop van sortir a la llum pública, i vai va engegar una. Encara que ja va garantir que s'havien pres

