«Tornarem al 36»: indignació a les xarxes per una actuació al festival de Vox

Si creíais haberlo visto todo ayer con la fiesta de disfraces de los nazis... Esta noche hubo "show musical" en el aquelarre fascista.



La Fiscalía debería estar investigando seriamente este vídeo. Solo os digo que la "canción" empieza con "VAMOS A VOLVER AL 36".



és un fragment del "hit" de Los Meconios Tornarem al 36, una cançó que el trio de tecno pop ha interpretat en el festival anual de, Viva 22, que ha organitzat aquest cap de setmana a Madrid. En l'esdeveniment de la formació d'ultradreta hi han participat líders de la mateixa ideologia d'altres països i també ciutadania en general. Hi ha hagut discursos polítics, representacions teatrals i números musicals, com el de Los Meconios, que han tancat la jornada de dissabte.Són nombrosos els vídeos que han circulat a les xarxes socials de la seva actuació i els comentaris, tot i que com sempre hi ha de tot, són majoritàriament negatius. Possiblement un dels sentiments que més s'ha repetit entre els internautes ha estat el de la. El tema Tornarem al 36 comença amb versos com aquests: “Cabregem sempre als comunistes, feministes i progres” o. El públic present a l'acte, però, ha seguit el ritme del grup amb devoció i, animats per la seva eufòria, Los Meconiosdels seus missatges amb frases com "som la resistència, som fatxes", “si ets gai i vols anar a veure l'orgull LGTB, has d'ensenyar el carnet de bon homosexual” o “us voldran enviar tots al gulag, benvinguts a la resistència”.L'actuació no ha acabat aquí i després de Tornarem al 36, el grup ha interpretat un tema que fa servir de base la cançó infantil de Sota del mar, de la pel·lícula de La Sireneta. De fet, segons es pot comprovar en els vídeos que han transcendit del festival, aquesta ha estat la que ha tingut més èxit entre els més petits, també presents en l'acte.i en les imatges difoses es veu com agiten els braços d'un costat a l'altre al ritme de la música. Finalment, el polèmic grup també ha tocat l'Ay Mamá de Rigoberta Bandini, però fent la següent versió:Tot plegat ho ha acabat d'amanir el líder de Vox,, que en un missatge a la multitud ha lloat unes paraules del dictador i fundador de la Falange, José Antonio. “Diuen que volen treure el cos de Primo de Rivera. Un home que abans de ser afusellat va dir unes paraules que a ningú poden ofendre: 'Tant de bo fos la meva l'última sang espanyola que s'aboqués en discòrdies civils'”, ha professat damunt l'escenari fent referència a una de les mesures que impulsarà la nova llei de memòria democràtica aprovada finalment pel Senat aquesta mateixa setmana.Abascal ha recuperat les paraules del líder falangista, jutjat pel Govern de la República i afusellat el 20 de novembre de 1936, per atacar als qui, ha dit, “volen començar de nou a profanar tombes” i a “desenterrar odis”. A més a més, també ha presumit de, sense por i amb orgull. No ens arrabassaran les victòries ni les derrotes de les quals tant hem après”, ha reblat.

