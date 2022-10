Els beneficis d'anar descalç per casa

"Calça't!", "no vagis descalç!" o "posa't sabatilles!". Són expressions que s'han escoltat en moltes cases, fetes per mares o àvies. Ara, laaquest (suposat) mite.porta. I és que aquestes dueni passejant pel domicili els, tot i que, aparentment, estiguin netes.Es tracta de, és a dir,i "els dipositem per allà on caminem, com si anéssim sembrant, i amb les condicions adequades es multipliquen fins a arribar a ser milions", avisa el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona, Jesús Garcia Gil, al diari Ara.A més, apunta, que "amb, pot arribar a ser". Un avís que va fer el microbiòleg d'aliments de la Universitat de Rutgers, a Nova Jersey, Donald W. Schaffner, al New York Times, en plena explosió de casos Covid. Va definir-ho com la principal via d'entrada, com també, tot i que en menor grau, de, entre d'altres.Anar descalçat per casa és una pràctica. Hi ha països asiàtics que deixen les sabates fora, però també el dogma té molt de pes en fer aquest gest. Així com, en regions de Grècia. Per exemple, també els musulmans es descalcen a l'entrada de les mesquites.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor