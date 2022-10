La «Zombie Walk» torna als carrers de Sitges després de dos anys de pandèmia

El paper de l'eusquera en la pel·lícula

Laha tornat als carrers deaquest dissabte al vespre després d’una pausa obligada de dos anys per la pandèmia de la Covid-19. El cineasta-que ha portat aquests dies al Festival de cinema de la ciutat la seva nova pel·lícula Corten!- ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida de l’esdeveniment a l’Ermita de Sant Sebastià.Cues de persones s’han apropat a la zona de maquillatge gratuït, oberta des de les dotze del migdia, situada a l'espai FANSHOP, a la platja de Sant Sebastià. El recorregut de la Zombie Walk ha començat a l’Avinguda Balmins i ha arribat fins al carrer 1 de maig. Aquest diumenge una de les cites més destacades és l'estrena del, en el qual s'endinsa en l’univers de la mitologia basca i de la figura de la deessa Mari.En l'acte de presentació de la pel·lícula, Urkijo ha dit que en els símbols de les llegendes es trobencom pot ser el respecte a la naturalesa o al més petit. La cinta del guionista i director se situa al segle VIII, quan un jove cristià del, l’Eneko, vol ser líder de la vall. Per aconseguir-ho haurà de recuperar el cos del seu pare que va morir en una batalla i va ser enterrat de forma pagana. Per això, necessitarà l’ajuda d’una noia enigmàtica de la zona que es diu Irati. La pel·lícula forma part de la secció oficial fantàstic a competició.Urkijo ha explicat que Irati és un treball que neix d’un món local, quede la mitologia basca, que està arrelada a la cultura i que és totalment exportable. “És una cosa que estimo i si ho fas amb amor des de l’estòmac, les coses surten”, ha assegurat. A més a més, el cineasta ha reconegut queper poder parlar de la tradició i la mitologia basca a la cinta, però que són històries, ha afegit, que ha “mamat molt des de petit”, i ha posat d'exemple la història de la deessa mare Mari. Urkijo ha considerat molt importantDe fet, aquesta idea va apareixent al llarg de la pel·lícula i ell ha afirmat que un dels seus objectius és perpetuar els noms de les criatures de la mitologia basca i de la deessa mare Mari. A banda d'això, el guionista basc ha volgut deixar clar que aquest, sinó que parla de com ell veu el món.Pel que fa a l’idioma del film, ha detallat que han volgut introduir, de la zona del nord del Pirineu amb unes ‘h’ diferents. En aquest sentit, ha subratllat que no han recuperat l’idioma perquè és ficció. “Quan vaig decidir fer la pel·lícula en basc és perquè és la cosa més lògica”, ja que ha apuntat que aquests contes estan molt arrelats a la llengua.Completen el repartiment Nagore Aramburu, Ramón Agirre i Itziar Ituño. Én aquesta ocasió, Urkijo torna al certamen on ja va presentar el curt Dar-dar (2020) i el llargmetratge Errementari: el herrero del diablo (2017). Després del seu pas pel Festival de Sitges i de la Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror de Sant Sebastià,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor