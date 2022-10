ERC exhibeix autoestima en plena composició del govern en solitari

El nou Govern, amb composició "avançada"

El trencament del Govern de coalició no ha paralitzat l'agenda dels republicans, sinó més aviat el contrari. Mentre que el presidentestà treballant en la composició del nou executiu en solitari, ERC exhibeix autoestima, múscul, presència i trajectòria. Una delegació del partit s'ha desplaçat aquest diumenge fins alamb motiu de la seva Diada, mentre que una altra, ambal capdavant, ha organitzat un acte per homenatjar les".Des del, al cementiri de Montjuïc, ha tret pit de la gestió dels republicans al llarg dels anys: "Està bé que reivindiquem qui som.", ha dit Junqueras davant d'una cinquantena de persones, després de remarcar la importància de la "memòria" perquè hi hagi "coneixement". Durant l'acte, no ha fet cap referència a la situació política actual, ni tampoc ha atès els mitjans per a respondre les últimes declaracions dels partits de l'oposició. "Avui serà sobre història", ha traslladat als periodistes abans de començar la seva intervenció.S'ha centrat únicament a parlar del partit, i enmig d'un context on una part de l'independentisme acusa ERC de deixar enrere la lluita en l'eix nacional, ha reivindicat membres d'ERC, com l'expresident afusellat, que al llarg de la història han lluitat "democràticament" a favor de la: "Està bé que els reivindiquem per nosaltres mateixos, per tota la càrrega emocional i política que té per molts de nosaltres".A l'acte ha participat també, president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i alcaldable a les municipals de 2023. En la línia del discurs de Junqueras, ha reivindicat lacom una eina imprescindible perquè sense ella "no hi ha possibilitats de saber", i ha fet referència directa als 10 regidors que el seu partit té a l'Ajuntament de la capital catalana: ". ERC fa molt que treballem perquè desaparegui aquesta boira", ha afegit.Entre el públic hi havia militants històrics d'ERC com l'exsecretària primera de la mesa del Parlamento l'antic líder dels republicans a Madrid,, que de fet en els últims dies ha estat una de les veus que, abans de la consulta de Junts, havia convidat als de Laura Borràs i Jordi Turull a marxar arran de les crítiques contra els republicans i l'exigència de la qüestió de confiança a Aragonès.Mentre ERC ha reivindicat avui una vegada més els seus dirigents històrics i els actuals, al Palau de la Generalitat Aragonès està acabant de perfilar el nou executiu en solitari que incorporarà independents. El cap de l'executiu, durant el dissabte, es va dedicar a fer reunions i trucades amb possibles nous membres del Govern, i també va parlar amb agents econòmics i socials. Després de la jornada de treball, fonts governamentals van assegurar que la. Avui segueix la feina i pa previsió és que el dilluns s'anunciïn els nous noms i que així, com més aviat millor, l'executiu es posi mans a la feina.Sobre l'actualitat política en va parlar Junqueras el dissabte després d'una executiva extraordinària del partit. Des de la seu del carrer Calàbria, va descartar possibles pactes amb el PSC, al qual va acusar de no haver-se "compromès" amb la "fi de la repressió. Els socialistes, malgrat la negativa dels republicans, insisteixen en la seva mà estesa principalment per l'aprovació dels pressupostos de 2023. També els comuns estan a l'expectativa , si bé ja han avisat a ERC que no donaran "cap xec en blanc" i han exigit que Aragonès engegui una ronda de contactes amb la "majoria" del 80%.

