El relat de Solà sobre l'emèrit

(Barcelona, 1956), l'home que havia defensat ser fill del rei emèrit, Joan Carles de Borbó,aquest dissabte en un bar de la Bisbal, la ciutat on vivia. Solà va arribar a escriure fins i tot un llibre sobre la suposada relació de sang que assegurava que tenia amb, El monarca de la Bisbal (Penguin Random House), on aportava proves que, afirmava, sostenien el seu discurs.Segons ha avançat Ràdio Capital, Solà hauria sortit als voltants de les vuit del vespre d'un restaurant de la localitat en el qual treballava. D'allà, va anar cap a casa seva per canviar-se per després quedar amb una colla d'amics i companys de feina en unconegut. Va ser allà que va demanar una copa de vi i, tal com ha relatat una treballadora de l'establiment,. El monarca de la Bisbal hauria caigut a terra i immediatament després els treballadors del local haurien avisat la policia local i els serveis d'emergència, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Es calcula que la seva defunció va ser cap a les 10:00 de la nit. A mesura que s'ha anat sabent la notícia,A El monarca de la Bisbal, Solà detalla les seves aventures familiars. Primer, va viure amb una família de diners a Eivissa, després va marxar amb el Salvador Solà i Antonia Jiménez, la llar que li donaria el cognom, i posteriormentSolà va defensar sempre que en el seu expedient d'adopció apareixien les paraules, quelcom que significava que el bebè tenia sang reial. Quan, gràcies a la seva cerca, va saber que tenia una germana vivint a Bèlgica, ambdós van decidir interposar una demanda de paternitat al Tribunal Suprem (TS), que tot i anar acompanyada d'unaamb una "fiabilitat superior al 99,9%" -segons l'escrit presentat davant la justícia-, va ser rebutjada per la inviolabilitat de Joan Carles de Borbó. El Tribunal Constitucional (TC) tampoc va admetre el seu recurs d'ampara i va considerar que no existia "la violació d'un dret fonamental". El monarca de la Bisbal va lamentar que els magistrats no fossin capaços de veure "un tema tan senzill".En converses amb mitjans, el monarca de la Bisbal va deixar entreveure que havia rebut alguns. Una cita, però, que finalment no s'hauria produït. Aquí pots recuperar la conversa que Solà va tenir amb, en la qual va defensar que si tingués Joan Carles I davant "l'abraçaria" i li diria que "ja era hora".

