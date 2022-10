L'Ajuntament de Terrassa investigarà l'agressió policial a un gos durant una actuació al carrer

per NacióDigital, Terrassa, Catalunya |

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat unad'un agent de laa un gos. Els fets van passar divendres durant una intervenció policial al carrer i han estat denunciats per diverses entitats animalistes.El protagonista del cas, segons ha difós el partiten un comunicat, és unque bordava i saltava durant l'actuació de la policia. Davant d'això, un dels agents li va propinar un cop a la cara amb la, una acció enregistrada per testimonis i difosa a les xarxes socials. El consistori ha recordat que té unaque treballa per la seva "defensa i protecció".

