El Festival de Sitges es retroba amb la cara més amable de Freddy Krueger

El malson es trasllada a. L'icònic actor nord-americà,, responsable d'haver donat vida durant els darrers quaranta anys a l'assassí oníric, ha tornat alper a l'estrena de "Hollywood, Dreams and Nightmares: The Robert Englund Story". Unque homenatja la seva carrera cinematogràfica recordant també el seu llegat amb les vuit pel·lícules com a Krueger.L'actor, que ha reivindicat "" com un, ha remarcat que la seva feina tan sols es basa a repetir les paraules escrites en un guió i portar la roba d'altres. "No soc doctor ni infermer, sinó actor", ha assenyalat insistint que ell només es limita a "". Molt agraït en una trobada amb els seus seguidors, Englund ha confessat que intenta fer almenys unaa l'any per als fans.El certamen cinematogràfic català també ha viscut avui, amb la recuperació de la Zombie Walk inclosa, la gran estrena del claustrofòbic thriller terrorífic de "", dirigida i protagonitzada per, que tracta sobre un cas de segrest i bullying en un petit poble d'Extremadura o la projecció delsde la sèrie satírica sobre superagents secrets "", dirigida pel valenciài protagonitzada perA més, avui també s'ha fet entrega delsals dos directors britànics("Baby Driver" i "Última noche en Soho") i("The Reckoning" i "The Descent"). Un reconeixement que s'atorga a les carreres prolífiques d'actors, directors, personalitats cinematogràfiques i institucions que han tingut una relació especial amb el festival o amb el gènere fantàstic.

