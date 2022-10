Shein al descobert: treballadors sense contracte, doblant jornada i treballant més de 75 hores setmanals

Els proveïdors de, la multinacional xinesa de moda en línia que triomfa entre els joves, ofereixen als seus treballadors unes condicions de treball il·legals. Així ho explica una investigació de l'ONG suïssa,, que mostra com els empleats han de treballar en fàbriques i tallers sense les mínimes mesures de seguretat, sense contracte, doblant la jornada i superant les 75 hores per setmana. La llei xinesa estableix les 40 hores com a màxim de la setmana laboral amb un dia de descans, com a mínim.La investigació recull testimonis de treballadors que tenen un: de les 8 a les 12 h del matí; després, de 13.30 a 17.45 h; i, després, al vespre, de les 19 a les 22.00 o 22.30 h. A més, després de sopar, treballen cada dia de la setmana excepte un, amb un dia de descans al mes. Molts treballadors accepten aquestes condicions perquè venen de les províncies, on els salaris són molt més baixos.Els treballadors relaten que en un "mes bo", poden arribar als 10.000 iuans, el que serien uns 1.415 euros aproximadament, mentre que en "mesos dolents" es poden quedar en un terç d'aquesta xifra. Expliquen també queLa investigació també assenyala la. Els tallers no compten amb sortides d'emergència, i les escaldes o entrades es troben bloquejades per piles de roba, de manera que els treballadors no poden sortir ràpidament en cas d'emergència. A les fàbriques més grans, d'uns 200 treballadors, sí que tenen sortides senyalitzades, però no hi ha sou base ni es cobren hores extres. Els treballadors fan jornades d'La investigació que publica l'ONG va començar a finals de 2020, després de posar-se en contacte amb una organització que defensa els drets laborals al sud de la Xina. Van localitzar, una metròpoli a uns 100 km al nord deL'empresa compta amb una, amb petits i grans tallers. El model de negoci implica-una peça de roba en una setmana, des del disseny fins a l'embalatge- i a. La venda és en línia per estalviar-se els costos de les botigues físiques.L'any 2021, Shein, amb un valor que s'estima en 92.000 milions d'euros. La multinacional compta amb milions de seguidors a les xarxes socials. I el seu valor en borsa supera en 30.000 milions d'euros el grup, propietari de Zara, i quadruplica. L'any passat, l'aplicació de Shein va superar la d'com a aplicació de consum més baixada als Estats Units i va ser la segona app de compres més descarregada a tot el món.L'empresa, que segons la investigació, es va catapultar a partir del 2015 gràcies a, l'ús intensiu d'eines en línia per identificar tendències i analitzar les compres i moviments a l'app, l'ús d'influencers i la gran xarxa de proveïdors del sud de la Xina, on va traslladar la seu el 2017.

