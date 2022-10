Un incendi en un pis de Santa Coloma de Gramenet obliga a desallotjar quatre persones

Un incendi en un pis de(Barcelonès) aquest dissabte al matí ha obligat a desallotjar almenys quatre persones de l'edifici i a traslladar un veí fins al centre d'atenció primària (CAP) de la localitat.El foc ha afectat un habitatge deli els, que hi han destinat deu dotacions, se l'han trobat totalment desenvolupat quan hi han arribat. El cos ha evacuat dues persones de l'entresol, on hi havia l'incendi, i dues més de l'àtic, juntament amb dos gossos. El(SEM) ha atès sis persones, cinc de les quals han rebut l'alta in situ, i n'ha traslladat una al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor