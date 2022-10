Un estudi assenyala que el cervell també descansa i desconnecta quan estem desperts

Un estudi elaborat per investigadors de la(Bèligica), l'i la(Suïssa) assenyala que, a vegades, quan estem desperts,i entra en un mode de "stand by" o "ment en blanc".La investigació publicada a laProceedings of the National Academy of Sciences explica quei que també necessita "desconnectar-se" en alguns moments, que descriu com l'experimentació d'Els investigadors determinen que aquests episodis es registren "molt rarament" en comparació amb l'estat de pensar, i que reapareixen "escassament" al llarg del temps. A més, també assenyalen que l'organització del cervell quan es troba en blanc és molt similar a quan es troba enL'estudi de la "ment en blanc" ésdins la investigació de la cognició espontània. Els professionals afirmen quesobre el contingut mental és causat per la impossibilitat del cervell de diferenciar els senyals de manera informativa.

