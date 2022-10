Això és el que els militars espanyols han ensenyat als ucraïnesos en un mes a Saragossa

. Ara farà un mes que una vintena devan arribar a laper començar a aprendre a utilitzar armes i sistemes antiaeris com a iniciativa del paquet dea Ucraïna per part del govern espanyol.Unes missions d'contra l'ofensiva russa que tenen com a objectiu aportar a l'exèrcit ucraïnès mésen el vessant armamentístic, a més d'actuar com a. En aquesta línia, està previst que arribi un nou batalló a partir de l'1 de novembre abans que l'anterior torni al front de guerra."Espanya se sent molt propera Ucraïna i els", ha afirmat la ministra de Defensa,. "La seva estada aquí és per a nosaltres una mostra del nostre reconeixement i admiració. Tot el poble ucraïnès heu demostrat ser braus i heroics", ha destacat Robles.Per la seva banda, el comandant dels efectius ucraïnesos,, ha agraït laen aquestes classes militars, així com en l'enviament de material i assistència mèdica al seu país.En aquest sentit, l'ajuda a Ucraïna per part de l'Estat espanyol s'ha concretat en una trentena d'avions, amb transport de material i personal, prop d'una vuitantena de camions i dos vaixells.

