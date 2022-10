Ferit greu després d'estimbar-se amb un paramotor a la Conca de Barberà

Un home ha quedataquest dissabte al matí després d'estimbar-se amb un paramotor a. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 09.51 hores quan l'aparell, un parapent impulsat per un petit motor d'hèlix, ha perdut altura per causes que es desconeixen i s'ha precipitat al barranc de la Teulera.Tres dotacions delshan treballat en el rescat, en una zona de fàcil accés. Un helicòpter delha traslladat el ferit a. El seu pronòstic és greu amb diverses fractures a les cames, però no es tem per la seva vida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor