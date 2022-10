Mallorca i identitat falsa: el nou refugi d'Amber Heard després del judici amb Johnny Depp

Canvi de rumb en la vida de l'actriu nord-americana. L'estrella de Hollywood s'ha instal·lat, un petit poble de l'interior de Mallorca, per reprendre la seva vida després del xoc judicial amb el seu exmarit. Heard s'ha creat unaper passar desapercebuda i ara es coneix com aun nom compost a partir de, una famosa aventurera que va viure al Far West lluitant contra els indis aborígens americans.I és que Heard vol començar una nova vida amb la seva parella i la seva filla, després de ser condemnada el passat mes de juliol a pagar 15 milions d'euros a Johnny Deep per difamacions . L'actriu va acusar el seu exmarit de maltractaments i un jurat va declarar la parella culpable de, obligant a pagar també una pena de 2 milions d'euros a Deep El cas judicial va ser un dels més mediàtics de Hollywood de les últimes dècades, i va aixecar un gran rebombori a les xarxes socials després de conèixer-se la sentència. Així doncs, Heard ha vingut a Mallorca, i per això ha triat un poble d'interior de només 1.300 habitants, Costix, on viu de lloguer en unpropietat de la família de, l'expresidenta del Parlament de les Illes i del Consell de Mallorca per Unió Mallorquina -condemnada el 2013 aAra, l'actriu fai es deixa veure sovint pels establiments locals. Els veïns relaten que se la pot trobar habitualment passejant pels carrers acompanyada de la seva filla i la seva nova parella.

