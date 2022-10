Illa insisteix en la mà estesa pels pressupostos: «No apuntalo cap govern, apuntalo Catalunya»

El PSC no farà moviments estridents i mantindrà la templança després del trencament del Govern de coalició. Si ERC ha deixat ben clar aquest dissabte que els socialistes no seran uns aliats per pactar en el futur amb el remodelat executiu,, en canvi, ha reiterat una vegada més el seu: "Jo no apuntalo cap govern, jo apuntalo Catalunya", ha dit en una atenció als mitjans des de Bagà, on ha promès no posar "més llenya al foc" després de la sortida de Junts del Govern i ha situat com a prioritari treballar en els comptes que fins ara conduïa el conseller d'Economia Jaume Giró, que abandonarà l'executiu en les properes hores.Els socialistes duran a terme undilluns vinent per analitzar la situació política actual. En aquesta reunió parlaran sobre la postura del PSC en aquesta nova etapa: "Tenim convocada l'executiva extraordinària per. Un camí diferent on hi cabem tots", ha expressat. Ha detallat que ser una alternativa al Govern, i per això ha insistit en el seu oferiment per l'aprovació dels comptes: "No soc amic de les batzegades. És moment de responsabilitat", ha afegit.Així, el primer secretari del PSC ha assegurat que el seu partit "està on estava", en referència a la mà estesa també l'any passat per l'aprovació dels comptes: "", ha dit, per després proclamar que ara no és el moment dels "interessos propis". Aquestes declaracions les ha fet Illa quan en paral·lel des del carrer Calàbria: "És evident que el PSC no està compromès amb la fi de la repressió", ha justificat Oriol Junqueras per deixar-los al marge.Més enllà dels pressupostos, Illa ha fet una diagnosi del que considera que li cal a Catalunya en aquest nou cicle. "", "tot el contrari" al que considera que han estat aquests primers 500 dies d'executiu entre ERC i Junts, que ha descrit com un Govern "dèbil" que ha exercit la política de la "confrontació permanent" lluny de centrar-se en les preocupacions dels ciutadans.Davant d'aquest catastrofisme que ha assenyalat, ha enviat un "" perquè, al seu parer, Catalunya "té possibilitats per sortir endavant" i fer-ho amb "altres territoris d'Espanya i amb l'agenda del retrobament", ha sentenciat. Una agenda del retrobament en la qual ERC de moment s'hi manté amb la taula de diàleg, tot i que cada vegada n'expressa més crítiques arran de polèmiques com el, que no han rebut el rebuig de les forces socialistes.

