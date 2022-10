Detinguts quatre lladres de rellotges d'alta gamma que actuaven a Ciutat Vella

Menys furts i robatoris violents al carrer aquest estiu a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingutque havien comès els seus assalts en els darrers mesos d'estiu. Tots quatre tenien vigent una ordre de recerca policial emesa pel grup d'investigació Titani.Un dels arrestats, de 31 anys, està relacionat amb un robatori violent d'una finals de juliol a la capital catalana i també tenia una ordre europea per haver sostret a Milà, a Itàlia, un rellotge de. Un altre dels detinguts, de 22 anys i amb més d'una, va arrabassar al juny un rellotge que la víctima va valorar en 800.000 euros, però que finalment es va comprovar que el seu valor real era de 43.000 El tercer arrestat localitzat està relacionat amb un altre robatori d'un rellotge de luxe valorat ena un turista a principis de setembre al centre de la capital catalana. La víctima en un primer moment va poder retenir l'home, però finalment va fugir amb el rellotge amb l'ajuda d’altres persones implicades en els fets i que van colpejar-la. Els investigadors han pogut determinar que l'arrestat -un home de 20 anys i ambper delictes de patrimoni- és l'autor material de l'estrebada.El quart i últim detingut havia comès un robatori violent d'un rellotge valorat ena un turista a mitjans de setembre al districte de Ciutat Vella. La víctima va patir una forta estrebada quan caminava pels carrers de la ciutat: un lladre va agafar-lo del braç fortament i li va arrencar el rellotge del seu canell. L'arrestat té 21 anys i compta amb més d'una, set per robatoris violents. La seva participació està relacionada en detectar la víctima i facilitar la fugida de l'autor material dels fets.Pel que fa al detingut amb una, l'home va ser traslladat aquest divendres a l'de Madrid. La resta de detinguts també van passar a. Dos han ingressat a presó, mentre que l'altre -relacionat amb el quart robatori- ha quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions de persones relacionades amb els fets.Els Mossos d’Esquadra treballen en el marc delper minimitzar l'acció delinqüencial de multireincidents que actuen a Barcelona i cometen robatoris violents a la via pública i furts.Segons els Mossos, la pressió policial ha comportat que durant aquest estiu s'hagin reduït els furts i els robatoris violents al carrer en uni unrespectivament en relació amb el mateix període de l'any. Pel que fa a les detencions, les relacionades amb robatoris amb violència al carrer s'han incrementat el(568 arrestats durant els mesos de juliol i agost).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor